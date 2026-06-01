TP. Huế phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn kết luận phiên họp

Báo cáo của Sở Tài chính tại cuộc họp cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng trên địa bàn thành phố ước tăng 9,62%, quy mô nền kinh tế theo giá so sánh ước đạt 41.067 tỷ đồng, trong đó, quý I/2026, tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, quý II/2026 ước đạt 10,11%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất khi tăng 9,7%, đóng góp 4,84 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung và chiếm hơn một nửa cơ cấu GRDP. Hoạt động thương mại - dịch vụ khởi sắc với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 37.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò trụ cột với mức tăng trưởng 11,45%, đóng góp 3,65 điểm phần trăm vào GRDP. Ngành xây dựng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với mức tăng 9,34%, riêng quý II ước tăng khoảng 12%.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Giá nguyên, nhiên liệu biến động do tác động từ tình hình thế giới ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực xây dựng vẫn chịu áp lực từ giá vật liệu tăng, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tiến độ chuẩn bị đầu tư của một số dự án công...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành đã tập trung phân tích dư địa tăng trưởng của từng lĩnh vực. Các ý kiến nhấn mạnh việc đẩy mạnh giải ngân và tăng đầu tư công cho hạ tầng chuyển đổi số, đẩy nhanh số hóa hệ thống di tích; chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với diễn biến thời tiết để bảo đảm các hoạt động, sự kiện diễn ra hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng, dư địa phát triển du lịch; đồng thời tăng cường xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyết tâm của Trung ương, Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Tuy nhiên, với kết quả hiện nay, thành phố vẫn chưa đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng, do đó các cấp, ngành cần nỗ lực cao hơn nữa trong tháng 6 và những tháng còn lại của năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát toàn diện các dư địa tăng trưởng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, cần bám sát chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, phát triển thủy sản và chăn nuôi; chủ động tháo gỡ tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với ngành xây dựng để bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ các công trình, dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cùng các sở, ngành tập trung tháo gỡ các thủ tục hành chính, nghiên cứu thành lập tổ công tác liên thông để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hồ sơ nhanh chóng; đồng thời đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư triển khai dự án.

Đối với đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai cũng như các dự án còn tồn đọng, vướng mắc nhằm bảo đảm tiến độ cam kết.

Về lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu các điểm đến đặc trưng; triển khai các dự án chiếu sáng trên sông Hương và sông Ngự Hà nhằm phát triển các hoạt động dịch vụ, kinh tế đêm dọc hai bên bờ sông; tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn và nghiên cứu xây dựng thêm các chương trình, sự kiện mới để thu hút du khách, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.