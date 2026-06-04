Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

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Trong báo cáo công bố ngày 2/6, Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đánh giá, Việt Nam đã khẳng định khả năng chống chịu và duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, xung đột địa chính trị kéo dài, các chuỗi cung ứng đối mặt nhiều thách thức.

Báo cáo nhận định, Việt Nam duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô với lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nợ công thấp và các cân đối ngân sách được bảo đảm. Đây là một trong những thành công nổi bật của Việt Nam.

Báo cáo đánh giá, Việt Nam đang là một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài nhờ môi trường chính trị ổn định, vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khả năng thích ứng nhanh với những biến động của kinh tế thế giới. Báo cáo nhấn mạnh kết quả tăng trưởng của Việt Nam vượt xa dự báo của nhiều tổ chức quốc tế.

Trước đó, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,6%, còn Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo 6,5%. Báo cáo đánh giá cao các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm việc sắp xếp lại bộ máy nhà nước, tinh gọn các cấp trung gian và thúc đẩy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân.

Theo các chuyên gia Pháp, việc xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng nhất cùng định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo cho rằng, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Thành công trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc khả năng tận dụng các cơ hội từ hội nhập quốc tế, đồng thời xây dựng các động lực tăng trưởng mới từ bên trong nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

https://nhandan.vn/viet-nam-duy-tri-da-tang-truong-an-tuong-post966835.html