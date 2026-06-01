Giữ ổn định mặt bằng lãi suất; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. (Ảnh: THANH GIANG)

Trên đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khi kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026 diễn ra sáng 3/6 tại Trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác chuẩn bị báo cáo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung cũng như các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn và không chủ quan trước những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế và từ đó có những giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo để nắm rõ tiến độ công việc, vị trí của bộ mình và việc triển khai trong thời gian tới, phát huy hơn nữa trách nhiệm và chủ động trong việc chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện và Chính phủ sẽ kiểm điểm, đánh giá.

Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bám sát, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, chương trình hành động của Chính phủ, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành cụ thể.

Theo đó, về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng nêu rõ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, Nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết; trong đó đặc biệt lưu ý việc lên kế hoạch chi tiết để xây dựng nội dung chuẩn bị báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội, nhất là các các dự thảo luật rất quan trọng: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật… Cùng với đó, tiến hành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Làm tốt công tác đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động và lắng nghe, lấy ý kiến khi xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Các bộ, cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thi hành 11 Nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tiến hành tái cấu trúc các thủ tục hành chính phù hợp môi trường số, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Về quy hoạch, Thủ tướng nêu rõ, vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng kinh tế-xã hội, còn quy hoạch đất quốc gia điều chỉnh chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền; 25/34 quy hoạch tỉnh/thành đã hoàn thành, còn 8 địa phương phải hoàn thành trong quý II; riêng quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua phải hoàn thành trong tháng 11/2026.

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…; chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, bảo đảm giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách. Tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Phối hợp Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý vướng mắc cho các dự án lớn. Đề xuất các giải pháp tăng cường giải ngân đầu tư công và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; khẩn trương trình Chính phủ phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, hoàn thành trong tháng 6/2026, bảo đảm thực hiện hạch toán kinh tế-xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư. Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phê duyệt 2 chương trình mục tiêu quốc gia để làm cơ sở phân bổ vốn và tổ chức triển khai thực hiện.

Về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. Thủ tướng nêu rõ, về một số chức năng hiện đang giao thoa, việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn… Bộ Nội vụ chủ trì, chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhóm nhiệm vụ phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Trung ương, đồng thời xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khóa XVI. Hoàn thiện thể chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và trực tiếp làm việc với Bộ Công Thương, các hiệp hội, các địa phương thúc đẩy xuất khẩu nông sản; tập trung phát triển các vùng nguyên liệu lớn. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương về mã số vùng trồng, xuất xứ, kiểm định nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả khuyến nghị của EC để gỡ "thẻ vàng" và hướng tới phát triển thủy sản biển bền vững. Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, điều tiết nước, bảo đảm an toàn hồ đập. Kiên quyết xử lý các vi phạm về môi trường và kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải.

Bộ Công thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian. Đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư lớn của ngành vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm. Phối hợp các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và các dự án điện gió, điện mặt trời. Mở rộng, đa dạng hóa thị trường, để thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công thương phải làm rất tốt công tác truyền thông chính sách.

Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ năm APEC 2027.

Về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công an, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành hoặc trình cấp thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết liên quan có hiệu lực từ 01/7/2026. Các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; quyết liệt giải ngân các dự án, chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Bộ Khoa học và Công nghệ trong tháng 6/2026 hoàn thành rà soát, đề xuất đầu tư nâng cấp, khai thác hiệu quả, liên thông các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược; xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, nghiệm thu theo kết quả đầu ra; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế-kỹ thuật, cơ chế định giá, mua sắm, thuê dịch vụ, lập dự toán, quản lý chi đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Phối hợp các bộ ngành hoàn thành cập nhật Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15/6/2026; đẩy mạnh triển khai cụ thể 10 nhóm công nghệ chiến lược để ra sản phẩm.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc việc kết nối, đồng bộ 05/12 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu còn lại về Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong năm 2026; Vận hành thông suốt, hiệu quả hệ thống điều phối chung giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Về phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chuẩn bị tốt năm học 2026-2027; chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026; sắp xếp, bố trí nhân lực; tập trung cho chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao; phối hợp Bộ Xây dựng, các địa phương khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thành các trường nội trú liên cấp biên giới bảo đảm tiết kiệm, phù hợp nhu cầu, tránh lãng phí.

Bộ Y tế sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho Nhân dân hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh cho Nhân dân sau khám bệnh. Xây dựng, trình cấp thẩm quyền quy định về quản lý hệ thống phân phối thuốc, hoàn thành trong tháng 6/2026. Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, cuối quý II/2026 phải đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, khẩn trương trình Đề án về phát triển công nghiệp nội dung số, Đề án "Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên phát triển mới"; chuẩn bị tốt cho việc tham dự ASIAD 2026 tại Nhật Bản; phối hợp các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và xã hội về các vấn đề lớn; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút khách du lịch châu Á…

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá tình hình quốc tế và khu vực, đề xuất đối sách phù hợp đối với các vấn đề phát sinh; đánh giá việc triển khai các cam kết, thỏa thuận, nhất là các hiệp định kinh tế đã được ký kết với các đối tác lớn; tham mưu tổ chức có hiệu quả, chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

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