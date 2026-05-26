Thu hút đầu tư vào các động lực tăng trưởng

Giám sát quá trình sản xuất Nhà máy Bia Carlsberg

Tạo dư địa tăng trưởng

Đầu năm 2026, UBND thành phố chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore làm nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP (viết tắt là VSIP) Huế tại Khu Công nghiệp La Sơn. Dự án có diện tích thực hiện 467,2ha với tổng vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng. Hiện, chủ đầu tư đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng, phấn đấu đến ngày 30/6/2026 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 100ha, đảm bảo các điều kiện khởi công dự án vào quý IV/2026.

Được biết đến là nhà đầu tư có thế mạnh trong đầu tư và thu hút đầu tư vào khu công nghiệp, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã phát triển 20 dự án trên cả nước, với tổng quỹ đất hơn 12.000ha. Các khu công nghiệp của VSIP hiện thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 24 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 340.000 lao động. Các dự án này góp phần thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư, từ đó hình thành các cụm sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP không chỉ tạo ra cú hích trong thu hút đầu tư, mà còn góp phần hình thành chuỗi cung ứng, doanh nghiệp vệ tinh, tạo việc làm và mở rộng dư địa tăng trưởng lâu dài cho Huế.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng tư vấn Tài chính và Tiền tệ quốc gia từng đề xuất tại chương trình Cafe doanh nhân do Sở Tài chính tổ chức rằng: Huế cần thu hút các nhà đầu tư khu công nghiệp lớn có tiềm lực như VSIP bởi những nhà đầu tư này sẽ là “thỏi nam châm” thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Thay vì phải tự đi xúc tiến đầu tư, Huế có thể tận dụng mạng lưới đối tác toàn cầu sẵn có từ VSIP để kéo các nhà đầu tư về Huế. Khi các “đại bàng” công nghiệp đổ bộ vào VSIP, các lĩnh vực sản xuất phụ trợ sẽ được thúc đẩy. Đây chính là cơ hội vàng để khối kinh tế tư nhân, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huế bắt tay vào cuộc đua nâng cấp năng lực sản xuất, quản trị để trở thành nhà cung ứng vệ tinh, từ đó tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đây, nhiều dư địa mới trong tăng thu ngân sách, việc làm… sẽ được mở rộng.

Hệ thống xử lý nước thải tại Dự án Khu Công nghiệp Gilimex

Cùng với việc thu hút thành công dự án của VSIP, nhiều dự án lớn trên địa bàn cũng được điều chỉnh tăng vốn, mở rộng quy mô đầu tư, tạo dư địa tăng trưởng mới cho địa phương. Điển hình như việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư thêm 21.178 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors Huế. Trong những tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này khánh thành nhà máy sản xuất xe tải và ra mắt các dòng xe mang thương hiệu “Kim Long”, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành công nghiệp địa phương. Những động thái này cho thấy định hướng chuyển dịch trong thu hút đầu tư của địa phương đang dần phát huy hiệu quả rõ nét, không chỉ thu hút dự án mới mà còn tạo niềm tin để các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh chất lượng dự án đầu tư được nâng cao, số lượng dự án đầu tư phần nào chứng minh những điều chỉnh trong chiến lược thu hút đầu tư đang dần mang lại hiệu quả. Trong 4 tháng đầu năm, Huế đã cấp mới 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 13.982,1 tỷ đồng, tăng 8 dự án so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, địa bàn khu kinh tế, công nghiệp cấp mới 9 dự án với vốn đăng ký 9.085 tỷ đồng; ngoài khu kinh tế, công nghiệp cấp mới 10 dự án với vốn đăng ký 4.897,1 tỷ đồng. Thành phố cũng chấp thuận điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với vốn tăng thêm 1.758 tỷ đồng; tập trung hỗ trợ thủ tục khởi công các dự án trọng điểm, như: Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá, Chân Mây; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở tại các khu đất thuộc đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương…

Đầu tư hạ tầng tại Khu Công nghiệp Gilimex

Định vị đúng các động lực tăng trưởng

Trong kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh: Quan điểm xúc tiến đầu tư năm 2026 của thành phố Huế sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, chú trọng thu hút các dự án đầu tư có giá trị cao, bảo vệ môi trường và phát triển nền kinh tế xanh. Thành phố Huế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đồng thời phát triển các ngành du lịch, công nghệ cao và các lĩnh vực có tiềm năng lớn trong tương lai

Cụ thể, thành phố Huế chú trọng thu hút các nhà đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và các ngành có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đồng thời, ưu tiên các dự án bảo vệ môi trường, phát triển các ngành công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và dịch vụ công nghệ thông tin. Theo đó, thành phố sẽ xây dựng cơ chế thu hút các doanh nghiệp có khả năng chuyển giao công nghệ cao, có tầm ảnh hưởng quốc tế để xây dựng thành phố thành một trung tâm công nghiệp và công nghệ của khu vực.

Xúc tiến đầu tư gắn liền với việc phát triển hạ tầng cơ sở, bao gồm hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Đặc biệt chú trọng kết nối các khu vực trong và ngoài thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các dự án đầu tư, đồng thời xây dựng một hệ thống hạ tầng đồng bộ và hiện đại để thu hút các nhà đầu tư. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là hạ tầng kết nối liên vùng, sẽ là ưu tiên hàng đầu trong năm 2026.

Thành phố Huế cũng xác định rõ xúc tiến đầu tư là công cụ quan trọng để hiện thực hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, thành phố ưu tiên thu hút và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, công nghiệp văn hóa - sáng tạo, dịch vụ chất lượng cao, thương mại điện tử, kinh tế số và năng lượng tái tạo. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân hiện hữu mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và sản xuất toàn cầu; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân tham gia các dự án hạ tầng, dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư.

Trong bối cảnh dư địa tăng trưởng theo chiều rộng ngày càng thu hẹp, thu hút đầu tư không còn đơn thuần là bài toán tăng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà là chất lượng và hiệu quả các dự án mang lại. Việc thành phố định vị đúng các động lực tăng trưởng và chủ động thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn có khả năng dẫn dắt như công nghiệp công nghệ cao, logistics, hạ tầng chiến lược hay dịch vụ chất lượng cao sẽ tạo nên sự chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế tạo dư địa mới cho tăng trưởng.