Doanh nghiệp kỳ vọng cải cách thực chất hơn

Lao động sản xuất tại Công CP Dệt may Phú Hòa An

Chính quyền gần doanh nghiệp

Khảo sát mức độ hài lòng của DN đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố Huế năm 2026 - do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố thực hiện cho thấy, trong 121 DN tham gia khảo sát, có 66,9% đánh giá hài lòng hoặc rất hài lòng; 24,8% đánh giá ở mức bình thường; 5,8% không hài lòng hoặc rất không hài lòng; 2,5% không có ý kiến.

Ông Nguyễn Doãn Quan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế cho biết, điểm tích cực rõ nhất sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là tinh thần phục vụ và đồng hành cùng DN ngày càng cụ thể hơn. Nhiều DN cho rằng, việc công khai thông tin, thủ tục hành chính đã thuận lợi hơn trước. Không chỉ duy trì đối thoại thường xuyên với DN, đội ngũ cán bộ, công chức khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cũng ngày càng thể hiện rõ hơn tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ ngày càng tốt hơn.

Cũng theo ông Nguyễn Doãn Quan, việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và DN. DN có điều kiện tiếp cận trực tiếp với cơ quan giải quyết công việc tại địa phương; một số vấn đề được trao đổi nhanh hơn, giảm bớt khâu trung gian. Khi thẩm quyền được giao rõ hơn, trách nhiệm giải quyết cũng cụ thể hơn, giúp DN thuận lợi hơn trong phản ánh, kiến nghị và theo dõi tiến độ xử lý.

Lãnh đạo thành phố thăm quy trình sản xuất tại Công ty HBI Huế

Bà Lê Thị Kim Hằng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhìn nhận, nhiều thủ tục liên quan đến việc đăng ký thành lập DN, thuế, bảo hiểm xã hội, dịch vụ công trực tuyến và một số thủ tục hành chính khác cơ bản đã thuận lợi hơn trước. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp DN giảm thời gian đi lại, dễ tiếp cận quy trình, biểu mẫu và thông tin cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Hằng cũng cho rằng, đây vẫn là giai đoạn chuyển đổi với nhiều quy định, quy trình và cách vận hành mới. Một số hồ sơ cần sự phối hợp của nhiều cơ quan nên thời gian xử lý đôi khi vẫn chưa như mong muốn.

Thêm chính sách hỗ trợ

Kết quả khảo sát vừa nêu cũng cho thấy những khó khăn DN phản ánh nhiều nhất không nằm ở thái độ phục vụ, mà tập trung vào quy trình, sự thống nhất trong việc hướng dẫn và hiệu quả xử lý công việc. Cụ thể, có 41 lượt phản ánh thủ tục hành chính còn phức tạp; 40 lượt cho rằng hướng dẫn chưa thống nhất; 35 lượt phản ánh hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa thuận tiện; 34 lượt phản ánh thời gian giải quyết hồ sơ còn kéo dài.

Các lĩnh vực phát sinh nhiều phản ánh nhất gồm đất đai - xây dựng, thuế, phòng cháy, chữa cháy, đầu tư và bảo hiểm xã hội. Đây đều là những lĩnh vực tác động trực tiếp đến chi phí, thời gian, dòng tiền và kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh của DN.

Theo ông Nguyễn Doãn Quan, nhiều DN vẫn gặp khó trong việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, nguồn vốn tín dụng; một số thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, thuế, phòng cháy, chữa cháy và bảo hiểm xã hội vẫn mất nhiều thời gian. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động khiến DN tiếp tục chịu áp lực về thị trường tiêu thụ, chi phí đầu vào và nhu cầu chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lao động sản xuất tại Công ty CP Huế One Food

Với DN nhỏ, áp lực còn đến từ việc cập nhật và tuân thủ các quy định mới. Bà Lê Thị Kim Hằng cho rằng, không phải DN nào cũng đủ nguồn lực pháp lý, nhân sự chuyên trách để theo kịp các thay đổi về chính sách. Vì vậy, DN rất cần sự hướng dẫn kịp thời, thống nhất từ cơ quan chức năng để thực hiện đúng ngay từ đầu, tránh phát sinh sai sót không đáng có. “DN hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường quản lý Nhà nước và tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, điều DN cần là được kiểm tra, hướng dẫn để làm đúng, thay vì chỉ phát hiện sai để xử phạt”, bà Kim Hằng bày tỏ.

Theo ông Trương Công Lê Hoàng, Công ty TNHH HTV Dịch vụ và Du lịch Việt Trung, khó khăn lớn hiện nay không chỉ nằm ở thủ tục, mà còn ở nguồn khách và khả năng cạnh tranh của điểm đến. "Hiện thị trường khách Trung Quốc rất ưa chuộng Việt Nam, nhưng Huế chưa tận dụng được nhiều do chưa có đường bay quốc tế trực tiếp từ các thành phố lớn của Trung Quốc. Khi xây dựng tour, các đối tác thường ưu tiên những điểm đến có đường bay thẳng. Vì vậy, dù Huế có nhiều giá trị về văn hóa, di sản nhưng không ít du khách chỉ ghé tham quan trong ngày rồi quay lại Đà Nẵng, khiến DN lữ hành, khách sạn nhỏ và các đơn vị dịch vụ tại Huế chưa được hưởng lợi tương xứng", ông Hoàng chia sẻ.

Điều này cho thấy, việc cải cách các thủ tục hành chính dành cho DN không chỉ là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Điều DN cần còn là chính sách mở thị trường, hỗ trợ xúc tiến, kết nối giao thông, tiếp cận vốn và mặt bằng phù hợp để có thể mở rộng hoạt động.

Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn

Từ kết quả khảo sát và ý kiến DN, có thể thấy kỳ vọng lớn nhất trong giai đoạn tới là cải cách phải đi vào những việc cụ thể hơn. Đó là giảm yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần; rút ngắn thời gian xử lý ở các lĩnh vực phát sinh nhiều phản ánh; thống nhất hướng dẫn giữa các cơ quan; liên thông dữ liệu để DN không phải kê khai lặp lại.

Lao động sản xuất tại Công ty CP Da giầy Huế

"Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố mong muốn chính quyền tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan trong việc giải quyết hồ sơ. Cùng với đó, cần tăng cường chuyển đổi số, công khai tiến độ xử lý hồ sơ; tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, mặt bằng sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng và tiếp cận vốn. Đồng thời, cần có đầu mối tiếp nhận và xử lý kiến nghị đủ rõ, đủ nhanh. Khi một vướng mắc liên quan đến nhiều cơ quan, DN không nên phải tự đi từng nơi để hỏi, bổ sung, giải trình. Chính quyền cần có cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ hơn, trong đó trách nhiệm xử lý và thời hạn phản hồi được xác định cụ thể", ông Nguyễn Doãn Quan đề nghị.

Đối với dịch vụ công trực tuyến, DN mong hệ thống dễ sử dụng hơn, theo dõi được trạng thái hồ sơ rõ ràng hơn. Điều DN cần không chỉ là nộp hồ sơ qua mạng, mà là một quy trình thật sự giảm được công sức, thời gian và chi phí.

Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là khoảng thời gian chưa dài, nhưng đủ để DN cảm nhận những thay đổi đầu tiên. Cải cách vì DN, sau cùng, phải được đo bằng những kết quả cụ thể: Thủ tục ít vòng hơn, chính sách dễ tiếp cận hơn, kiến nghị được phản hồi kịp thời và khó khăn được xử lý bằng trách nhiệm rõ ràng. Khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt từ thành phố đến cơ sở, DN sẽ có thêm điều kiện để giữ việc làm, mở rộng thị trường và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố Huế.