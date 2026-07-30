Điểm sàn tăng, khẳng định định hướng nâng cao chất lượng đào tạo

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Tăng điểm sàn - xu hướng tất yếu

Mới đây, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy ĐHH, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của các ngành năm 2026 dao động từ 15 đến 23 điểm, tùy từng lĩnh vực đào tạo. Ghi nhận các ngành có mức ngưỡng cao như Trường Đại học Luật, Trường Đại học Sư phạm có mức ngưỡng 20 điểm. Đặc biệt với ngành luật còn yêu cầu môn toán hoặc văn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 6 điểm. Các ngành y khoa và răng - hàm - mặt thuộc Trường Đại học Y - Dược có mức ngưỡng 23 điểm. Đáng chú ý, một số chương trình thuộc lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch yêu cầu ngưỡng 22,75 điểm và thí sinh phải thuộc nhóm 20% có điểm môn toán cao nhất toàn quốc.

ĐHH cũng ban hành bảng quy đổi tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và các kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Bảng quy đổi là căn cứ để xác định ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức xét tuyển, bảo đảm công bằng, minh bạch trong quá trình tuyển sinh năm 2026.

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, ĐHH thông tin, việc điều chỉnh điểm sàn xuất phát từ nhiều yếu tố như số lượng thí sinh đăng ký ổn định, chất lượng hồ sơ đăng ký ngày càng cao; đồng thời chương trình đào tạo của nhà trường tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số trong lĩnh vực pháp luật.

PGS.TS Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH cho rằng, đối với lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, xu hướng tăng điểm sàn cũng phản ánh nhu cầu rất lớn của thị trường lao động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vi mạch bán dẫn, tự động hóa và chuyển đổi số. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào miền Trung đã làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng kỹ sư chất lượng cao, trong khi nguồn cung nhân lực vẫn chưa đáp ứng đủ.

Nâng cao chất lượng đầu vào, đầu ra

TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHH cho biết, việc điều chỉnh điểm sàn không hạn chế cơ hội của thí sinh mà hướng đến tuyển chọn những thí sinh có năng lực học tập tốt, tạo nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đầu ra. Đây cũng là xu hướng được nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước áp dụng khi nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội ngày càng lớn.

Theo ĐHH, việc điều chỉnh điểm sàn năm 2026 còn dựa trên mặt bằng chất lượng thí sinh tương đối ổn định, nhiều tổ hợp xét tuyển truyền thống có số lượng thí sinh đạt điểm khá, giỏi tăng so với những năm trước. Đây là cơ sở để các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHH xác định ngưỡng đầu vào phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng ngành, từng lĩnh vực.

Khi tuyển chọn được thí sinh có năng lực tốt, các cơ sở đào tạo có điều kiện triển khai chương trình theo hướng chuyên sâu, tăng cường nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác quốc tế và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động. Đồng thời, mức điểm sàn cao hơn cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong tuyển sinh, khuyến khích học sinh đầu tư nghiêm túc hơn cho việc học ngay từ bậc THPT.

Việc nâng điểm sàn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển sinh, tạo nền tảng để ĐHH tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển trở thành đại học quốc gia trong tương lai.