Đánh giá cán bộ phải bằng cả quá trình

Phục vụ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường Hương Trà. Ảnh: Đức Quang

Nhận diện thủ đoạn cắt xén sự thật

Trong công tác cán bộ của Đảng ta, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và những đối tượng có động cơ không trong sáng thường xuyên lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc. Mỗi khi có quyết định điều động, phân công hoặc bổ nhiệm cán bộ, lập tức xuất hiện những bài viết, bình luận cố tình “đào xới” quá khứ, lựa chọn một vài sự việc riêng lẻ, cắt bỏ toàn bộ bối cảnh lịch sử, phủ nhận những nỗ lực, cống hiến của cán bộ trong cả một quá trình công tác để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.

Nhìn qua, đó có vẻ chỉ là những ý kiến phản biện, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đây là một phương thức truyền thông có chủ đích. Họ không dựng chuyện hay bịa đặt hoàn toàn, mà chỉ lấy một phần thông tin có thật, lược bỏ những yếu tố liên quan, tạo cảm giác như đó là “toàn bộ sự thật”, đánh tráo nhận thức bằng thông tin phiến diện, lấy một lát cắt thay cho cả bức tranh.

Thủ đoạn này không mới, nhưng lại rất dễ tác động đến tâm lý xã hội. Khi một sự việc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhiều người dễ mặc nhiên cho rằng đó là tiêu chí duy nhất để đánh giá một cán bộ. Trong khi đó, những kết quả công tác, những đóng góp thực tiễn, những nỗ lực khắc phục hạn chế hay quá trình trưởng thành của người cán bộ lại bị cố tình bỏ qua. Sự thật vì thế bị bóp méo, còn dư luận bị dẫn dắt theo những định kiến được tạo dựng.

Điều đáng nói, mục tiêu của những thông tin ấy không chỉ nhằm vào một cá nhân cụ thể. Đằng sau việc công kích một cán bộ là ý đồ làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với công tác cán bộ của Đảng; gieo vào xã hội tâm lý hoài nghi rằng việc đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ thiếu khách quan, thiếu minh bạch. Đó là mục tiêu sâu xa mà các thế lực chống phá hướng tới.

Quan điểm nhất quán của Đảng từ trước đến nay là đánh giá cán bộ phải khách quan, toàn diện, lịch sử và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, xem xét con người phải xem cả quá trình, không chỉ nhìn vào một việc làm hay một thời điểm để kết luận. Người cũng nhấn mạnh, dùng cán bộ phải thấy cả ưu điểm và khuyết điểm, phải biết phát huy mặt mạnh, giúp họ sửa chữa mặt còn hạn chế. Đó không chỉ là tư tưởng về công tác cán bộ, mà còn là biểu hiện sâu sắc của tính khoa học và tính nhân văn trong xây dựng Đảng.

Bản lĩnh người cán bộ

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng cho thấy, rất nhiều cán bộ trưởng thành qua thử thách, qua va vấp, qua những lần tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Điều làm nên giá trị của người cán bộ không phải là chưa bao giờ mắc thiếu sót, mà là bản lĩnh dám nhận trách nhiệm, thái độ cầu thị, tinh thần sửa chữa và năng lực tiếp tục cống hiến sau những thiếu sót ấy.

Vì vậy, kỷ luật của Đảng trước hết nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục và xây dựng. Một tổ chức mạnh không phải là tổ chức không có người mắc khuyết điểm, mà là tổ chức biết phát hiện, xử lý nghiêm minh, công bằng và tạo điều kiện để những người thực sự cầu thị, còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín tiếp tục phấn đấu vì lợi ích chung. Nếu tuyệt đối hóa khuyết điểm, coi một lần xử lý là phủ định toàn bộ quá trình cống hiến thì vô hình trung đã đi ngược lại tinh thần xây dựng con người mà Đảng luôn kiên trì thực hiện.

Đánh giá cán bộ cũng không thể dựa trên cảm xúc nhất thời trên mạng xã hội. Mỗi quyết định về công tác cán bộ đều trải qua quy trình nhiều bước, nhiều cấp, được xem xét trên nhiều tiêu chí và chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Trong xã hội số, mỗi công dân đều có quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ chính kiến. Nhưng quyền đó không đồng nghĩa với quyền cắt xén sự thật, quy kết cảm tính hay biến không gian mạng thành “tòa án dư luận” để xét xử con người bằng những thông tin một chiều. Tự do ngôn luận không thể tách rời trách nhiệm với sự thật; quyền phản biện không thể đồng nghĩa với quyền xuyên tạc; còn giám sát xã hội càng không thể trở thành cái cớ để phủ nhận những nguyên tắc khách quan trong công tác cán bộ.

Đối với mỗi cán bộ khi được giao trọng trách mới, điều mà Nhân dân quan tâm cuối cùng vẫn là kết quả thực tiễn. Năng lực lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng hiệu quả công việc; bản lĩnh chính trị phải được thể hiện qua khả năng vượt qua khó khăn; uy tín phải được khẳng định bằng sự tận tụy, liêm chính, tinh thần phục vụ Nhân dân và những chuyển biến tích cực của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực tiễn luôn là thước đo công bằng nhất, khách quan nhất đối với mọi cán bộ.

Đối với các địa phương đang đứng trước những thời cơ phát triển mới như thành phố Huế, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết. Việc xây dựng một đô thị trực thuộc Trung ương giàu bản sắc, phát triển trên nền tảng văn hóa, di sản, tri thức và đổi mới sáng tạo đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám hành động, dám chịu trách nhiệm trước những quyết sách lớn. Nếu chỉ vì tâm lý sợ sai, sợ bị quy kết hoặc lo ngại những trào lưu công kích trên không gian mạng mà lựa chọn sự an toàn, né tránh trách nhiệm thì rất khó tạo ra những bước phát triển mang tính đột phá.

Bởi vậy, bảo vệ nguyên tắc đúng đắn trong công tác cán bộ cũng chính là bảo vệ động lực phát triển của đất nước và của từng địa phương. Đó không phải là bao che cho bất kỳ ai, càng không phải là né tránh xử lý vi phạm. Ngược lại, mọi sai phạm đều phải được xem xét nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nhưng sau xử lý, việc đánh giá cán bộ vẫn phải đặt trong tổng thể cả quá trình, dựa trên thực tiễn cống hiến, kết quả công tác và sự tín nhiệm của tổ chức, của Nhân dân. Giữ vững nguyên tắc ấy không chỉ là bảo vệ sự công tâm trong công tác cán bộ mà còn là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tạo môi trường để những cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến tiếp tục phát huy năng lực vì sự phát triển của quê hương, đất nước.