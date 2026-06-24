GRDP ước tăng 9 - 9,5%, nền tảng để Huế tăng trưởng hai con số

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kết luận phiên họp

Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn.

Khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực

Báo cáo của Sở Tài chính tại phiên họp cho thấy, kinh tế - xã hội thành phố Huế duy trì đà phục hồi tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt từ 9 - 9,5%, tạo nền tảng quan trọng để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm 2026.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Lê Văn Cường, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng với mức tăng ước đạt từ 9,2 - 9,7%, chiếm khoảng 51,2% cơ cấu GRDP. Hoạt động du lịch khởi sắc mạnh mẽ nhờ các chương trình văn hóa, lễ hội thuộc Festival Huế 2026 cùng nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công.

Khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng từ 9,5 - 10,5%, đóng góp khoảng 31,9% GRDP. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,3%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,4%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng khá như đồ uống có cồn tăng 18,4%, ô tô tăng 23%, găng tay tăng 30,7% và xi măng tăng gần 20%.

Hiện các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152 nghìn tỷ đồng, trong đó có 56 dự án FDI với tổng vốn khoảng 76,4 nghìn tỷ đồng. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp ước đạt 31.000 tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 3.700 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 42.300 lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều dự án trọng điểm được khởi công hoặc đưa vào hoạt động như Nhà máy sản xuất xe tải Kim Long Motor, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam giai đoạn 2, Nhà máy sản xuất Silicon Carbide độ tinh khiết cao cùng nhiều dự án nhà ở xã hội.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ước tăng 4,5%, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt khoảng 17.369 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Thành phố cấp mới 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.232 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD. Hoạt động đăng ký doanh nghiệp tiếp tục khởi sắc với khoảng 600 doanh nghiệp thành lập mới.

Tính đến ngày 23/6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 6 ước đạt 937 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đạt khoảng 7.248 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán, đạt 41,2% chỉ tiêu phấn đấu và bằng 98% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở Tài chính cho rằng tốc độ tăng trưởng GRDP vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Tiến độ triển khai một số dự án động lực còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 22/6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 20,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút FDI còn gặp khó khăn; nguồn thu từ đất chưa đạt kế hoạch; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động vẫn ở mức cao.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường nội trú liên cấp A Lưới 4. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tập trung các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại phiên họp, các sở, ngành, địa phương đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Theo đó, sức tiêu thụ thị trường còn khó khăn khiến một số sản phẩm công nghiệp sụt giảm. Để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng, ngành công thương sẽ phối hợp đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án nhà máy sản xuất pin, nhà máy mũ bảo hiểm và một số dự án công nghiệp mới vào hoạt động; đồng thời tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng suất và sớm hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp thành phố.

Ngoài ra, các thành viên dự họp cũng thảo luận về công tác tham mưu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị gắn với rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, các địa phương được đề nghị tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công, thu ngân sách…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy, HĐND thành phố và chương trình công tác của UBND thành phố; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc thù, tạo dư địa và động lực mới cho phát triển. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tổ chức thành công các hoạt động Festival Huế 2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 3.200 căn theo kế hoạch được giao.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông, hạ tầng chiến lược… Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, thực hiện tốt chính sách đối với người có công; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.