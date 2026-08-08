Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 1 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN TRANG)

Chủ trương này của Trung ương đang được các cấp ủy địa phương tập trung thực hiện bằng việc xây dựng, triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể nhằm nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Tại Thủ đô Hà Nội, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo bước tiến quan trọng về tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền khi đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, phát huy tính chủ động của cơ sở và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Theo đó, Trung tâm điều hành chỉ huy của Thành ủy (IOC) nhanh chóng được triển khai và đi vào hoạt động, phục vụ trực tiếp công tác của Thành ủy trên cơ sở tích hợp dữ liệu, nền tảng làm việc số, hệ thống hội nghị trực tuyến, báo cáo số và các bảng điều khiển phục vụ theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, mô hình này được triển khai đồng bộ, thống nhất theo 4 trục từ thành phố đến cơ sở, tạo nền tảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời.

Theo Thành ủy Hà Nội, việc áp dụng mô hình IOC sẽ giảm trùng lặp trong báo cáo, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đồng thời tạo căn cứ dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh thành phố đã thực hiện phân cấp, ủy quyền đối với hơn 2.000 nhiệm vụ.

Qua đó, lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện sớm điểm nghẽn, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ, khẩn trương tổ chức giao ban, họp trực tuyến, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh và theo dõi kết quả thực hiện sau chỉ đạo.

Quang Minh là một trong những xã của thành phố Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh. Hiện nay, dân số xã đạt hơn 73.000 người. Khu công nghiệp Quang Minh đóng trên địa bàn có hơn 600 doanh nghiệp, thu hút gần 40.000 lao động cùng hơn 3.000 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ. Điều này đặt ra áp lực lớn về quản trị đô thị, quản lý đất đai, hạ tầng, dân cư, an sinh xã hội, cải cách hành chính cho chính quyền xã.

Bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy xã Quang Minh chú trọng đổi mới phương thức quản trị gắn liền chuyển đổi số. Trên tinh thần cấp xã là trung tâm tổ chức thực hiện, trực tiếp giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở, Đảng ủy xã Quang Minh chủ động vận hành mô hình quản trị trên dữ liệu theo thời gian thực, kết nối liên thông nhằm phản ứng nhanh trước các nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đây là tiền đề quan trọng giúp Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn trong giao đất dịch vụ cho người dân. Thông qua đó, xã tổ chức bốc thăm, giao đất cho hàng trăm hộ dân; tiếp tục rà soát hồ sơ đủ điều kiện.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo xây dựng “đường găng tiến độ” đối với từng dự án; kiến nghị thu hồi đất đối với các dự án yếu kém, doanh nghiệp không đủ năng lực; không để dự án chậm tiến độ kéo dài.

Hiệu quả của phương thức quản trị mới tại xã Quang Minh được minh chứng bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, với chỉ số cải cách hành chính đạt 90,9 điểm; trong đó, mức độ hài lòng của người dân trên cổng dịch vụ công đạt tuyệt đối 18/18 điểm.

Thực tiễn tại phường Dương Nội, địa phương có nhiều khu đô thị mới, dân số cơ học tăng nhanh, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chủ động rà soát xử lý các điểm nghẽn, khi đó sẽ giảm áp lực đáng kể đối với công tác quản lý, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như trật tự xây dựng, đất đai, hạ tầng đô thị và an sinh xã hội.

Với 100% cán bộ, công chức được đào tạo kỹ năng số là nguồn lực quan trọng giúp Đảng ủy, chính quyền phường Dương Nội xử lý 100% văn bản (trừ văn bản mật) trên môi trường điện tử; hoàn thành số hóa hơn 11.200 thửa đất và kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cùng với đó, Đảng ủy xã đẩy mạnh chuẩn hóa mục tiêu, chỉ tiêu KPI, OKR trong theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Phương thức quản trị bằng dữ liệu góp phần quan trọng giúp Dương Nội thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2.327 tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm, tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

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