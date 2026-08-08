  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 08/08/2026 08:43

Nâng cao năng lực quản trị và kiến tạo phát triển

Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Từ Nghị quyết 38 đến một cơ chế đặc thù mới cho HuếMời đón đọc Huế ngày nay số 494, phát hành ngày 8/8Hơn 200 nhà khoa học dự Hội thảo khoa học toàn quốc về xúc tác và hấp phụ

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Chi nhánh số 1 thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN TRANG) 

Chủ trương này của Trung ương đang được các cấp ủy địa phương tập trung thực hiện bằng việc xây dựng, triển khai nhiều mô hình, cách làm cụ thể nhằm nâng cao chất lượng vận hành, năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Tại Thủ đô Hà Nội, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo bước tiến quan trọng về tổ chức và phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền khi đặt ra yêu cầu ngày càng cao về năng lực quản trị, phát huy tính chủ động của cơ sở và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Theo đó, Trung tâm điều hành chỉ huy của Thành ủy (IOC) nhanh chóng được triển khai và đi vào hoạt động, phục vụ trực tiếp công tác của Thành ủy trên cơ sở tích hợp dữ liệu, nền tảng làm việc số, hệ thống hội nghị trực tuyến, báo cáo số và các bảng điều khiển phục vụ theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, mô hình này được triển khai đồng bộ, thống nhất theo 4 trục từ thành phố đến cơ sở, tạo nền tảng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành thuận lợi, nhanh chóng, kịp thời.

Theo Thành ủy Hà Nội, việc áp dụng mô hình IOC sẽ giảm trùng lặp trong báo cáo, nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đồng thời tạo căn cứ dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh thành phố đã thực hiện phân cấp, ủy quyền đối với hơn 2.000 nhiệm vụ.

Qua đó, lãnh đạo thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện sớm điểm nghẽn, cảnh báo nhiệm vụ chậm tiến độ, khẩn trương tổ chức giao ban, họp trực tuyến, chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh và theo dõi kết quả thực hiện sau chỉ đạo.

Quang Minh là một trong những xã của thành phố Hà Nội có tốc độ đô thị hóa nhanh. Hiện nay, dân số xã đạt hơn 73.000 người. Khu công nghiệp Quang Minh đóng trên địa bàn có hơn 600 doanh nghiệp, thu hút gần 40.000 lao động cùng hơn 3.000 hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ. Điều này đặt ra áp lực lớn về quản trị đô thị, quản lý đất đai, hạ tầng, dân cư, an sinh xã hội, cải cách hành chính cho chính quyền xã.

Bám sát các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy xã Quang Minh chú trọng đổi mới phương thức quản trị gắn liền chuyển đổi số. Trên tinh thần cấp xã là trung tâm tổ chức thực hiện, trực tiếp giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở, Đảng ủy xã Quang Minh chủ động vận hành mô hình quản trị trên dữ liệu theo thời gian thực, kết nối liên thông nhằm phản ứng nhanh trước các nguyện vọng chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Đây là tiền đề quan trọng giúp Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề tháo gỡ khó khăn trong giao đất dịch vụ cho người dân. Thông qua đó, xã tổ chức bốc thăm, giao đất cho hàng trăm hộ dân; tiếp tục rà soát hồ sơ đủ điều kiện.

Trong lĩnh vực đầu tư công, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trực tiếp chỉ đạo xây dựng “đường găng tiến độ” đối với từng dự án; kiến nghị thu hồi đất đối với các dự án yếu kém, doanh nghiệp không đủ năng lực; không để dự án chậm tiến độ kéo dài.

Hiệu quả của phương thức quản trị mới tại xã Quang Minh được minh chứng bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, với chỉ số cải cách hành chính đạt 90,9 điểm; trong đó, mức độ hài lòng của người dân trên cổng dịch vụ công đạt tuyệt đối 18/18 điểm.

Thực tiễn tại phường Dương Nội, địa phương có nhiều khu đô thị mới, dân số cơ học tăng nhanh, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển mạnh cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền cơ sở chú trọng nâng cao năng lực quản trị, chủ động rà soát xử lý các điểm nghẽn, khi đó sẽ giảm áp lực đáng kể đối với công tác quản lý, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như trật tự xây dựng, đất đai, hạ tầng đô thị và an sinh xã hội.

Với 100% cán bộ, công chức được đào tạo kỹ năng số là nguồn lực quan trọng giúp Đảng ủy, chính quyền phường Dương Nội xử lý 100% văn bản (trừ văn bản mật) trên môi trường điện tử; hoàn thành số hóa hơn 11.200 thửa đất và kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cùng với đó, Đảng ủy xã đẩy mạnh chuẩn hóa mục tiêu, chỉ tiêu KPI, OKR trong theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Phương thức quản trị bằng dữ liệu góp phần quan trọng giúp Dương Nội thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 2.327 tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm, tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

https://nhandan.vn/nang-cao-nang-luc-quan-tri-va-kien-tao-phat-trien-post980568.html?gidzl=yTcU73GEXNBpn9SSEnQ5SVFBdn4j5zbnxCF9Jdf5stIynCyOVHFL8BIKma0b4u8iuiIOJ3Jmv2DPC0w8S0

 Từ khóa:
Nâng caonăng lựcquản trịkiến tạophát triển
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

'Cùng ASEAN lớn mạnh', cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.

Cùng ASEAN lớn mạnh , cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ - ĐỒNG CHÍ HÀ VĂN TUẤN:
Tăng trưởng hai con số phải được quản trị bằng kết quả cụ thể

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, thành phố không thể điều hành theo cách dàn đều áp lực cho các ngành, địa phương, mà phải tập trung khơi thông những nguồn lực có khả năng tạo giá trị gia tăng cao nhất, đẩy nhanh đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn. Xung quanh vấn đề này, đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã thông tin về những giải pháp trọng tâm nhằm tạo bứt phá cho kinh tế Huế trong giai đoạn tới.

Tăng trưởng hai con số phải được quản trị bằng kết quả cụ thể
Phát triển quan hệ Việt Nam - Australia toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia là một dấu mốc lịch sử, phản ánh tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy ngày càng sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước, đồng thời mở ra những cơ hội mới để đưa quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn.

Phát triển quan hệ Việt Nam - Australia toàn diện, thực chất, hiệu quả hơn
Nhận diện đúng di sản để kiến tạo tương lai Huế

Huế đang đứng trước một yêu cầu không thể trì hoãn: nhận diện đầy đủ hệ giá trị văn hóa của mình để biến di sản thành nền tảng phát triển, thay vì chỉ xem di sản là đối tượng cần bảo vệ. Đây không còn là câu chuyện riêng của giới nghiên cứu hay ngành văn hóa, mà là vấn đề trực tiếp liên quan đến mô hình tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tương lai của một đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

Nhận diện đúng di sản để kiến tạo tương lai Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top