Báo chí quan tâm đến các vấn đề về du lịch, đô thị và dân sinh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, UBND thành phố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, đồng thời trao đổi nhiều nội dung được dư luận, báo chí quan tâm.

Theo đó, kinh tế - xã hội của thành phố ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, nổi bật ở các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, đầu tư công và thu ngân sách.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi chuỗi hoạt động Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” thu hút đông đảo du khách. Trong 4 tháng đầu năm, Huế đón khoảng 2,67 triệu lượt khách, tăng 30,3% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,13 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ.

Trong các dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, lượng khách đến Huế tăng mạnh, công suất phòng lưu trú đạt từ 90 - 99%. Nhiều chỉ số kinh tế khác cũng tăng trưởng tích cực như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 24.520 tỷ đồng, tăng 17,8%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,1%; kim ngạch xuất khẩu tăng 20%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 12.345 tỷ đồng, tăng 26,7%; thu ngân sách Nhà nước đạt 5.285 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước….

Phóng viên Báo Nhân dân nêu câu hỏi tại buổi họp báo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh vai trò đồng hành của báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh và giám sát xã hội. Thành phố đang tập trung chấn chỉnh môi trường du lịch, xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đánh võng, đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự về đêm. Đồng thời, Huế ưu tiên đầu tư các dự án dịch vụ hướng biển, phát triển hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, cảnh quan hai bờ sông Hương, nhạc nước trên sông Hương và các chương trình âm nhạc hiện đại, lễ hội âm nhạc quốc tế trong khuôn khổ Festival mùa Hạ.

Tại buổi họp báo, các sở, ngành liên quan trao đổi với phóng viên, nhà báo nhiều nội dung như: Giá đất tại một số tuyến đường chưa được ban hành; tiến độ Dự án Quảng trường văn hóa - thể thao thành phố; tình trạng trâu, bò thả rông trong nội đô; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; hoàn trả mặt bằng các dự án cải thiện môi trường nước; tiến độ cầu qua Cồn Hến, cầu Vỹ Dạ; ô nhiễm tiếng ồn tại phường Vỹ Dạ; tình trạng chèo kéo du khách; tiến độ khu hành chính tập trung giai đoạn 2 và phát triển du lịch đường thủy….

Kết luận buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong thời gian qua, đặc biệt là những thông tin phản ánh kịp thời, những ý kiến góp ý tâm huyết đối với các vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin quan trọng, là nhịp cầu kết nối giữa chính quyền và người dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và chung tay xây dựng thành phố Huế ngày càng phát triển.