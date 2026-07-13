  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/07/2026 14:32

87 trường đại học, viện nghiên cứu tham gia VEAM 2026

HNN.VN - Từ 13 -15/7, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đăng cai tổ chức Hội nghị Thường niên các Nhà Kinh tế Việt Nam lần thứ 17 (VEAM 2026).

Hướng tới chuẩn quốc tếDấu ấn của một bác sĩ trẻKhoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Hội nghị năm nay có sự tham gia của 87 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, quốc tế 

Sự kiện quy tụ đại biểu của 87 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, quốc tế cùng các tác giả đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ,.. 

Hội nghị nhận được 209 bài nghiên cứu, trong đó 145 bài được lựa chọn trình bày trực tiếp. Với các phiên toàn thể và 25 phiên song song được tổ chức theo từng nhóm chủ đề cùng nhiều hoạt động kết nối học thuật, hội nghị tập trung vào các chủ đề như kinh tế phát triển, kinh tế vĩ mô, tài chính, môi trường, chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chương trình tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý về những động lực tăng trưởng mới, vai trò của đổi mới sáng tạo và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Thông qua việc kết nối kết quả nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn, phiên thảo luận góp phần làm rõ các cơ hội, thách thức và định hướng chính sách đối với thành phố Huế trong giai đoạn phát triển mới.

Qua 17 lần tổ chức, Hội nghị Thường niên các Nhà Kinh tế Việt Nam đã trở thành điểm hẹn học thuật của cộng đồng nghiên cứu kinh tế và quản lý. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình bày học thuật, VEAM còn góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và các cơ quan quan tâm đến hoạch định chính sách.

Phương Thảo
 Từ khóa:
khoa họcquốc tếkinh tếviệt nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sắp diễn ra Lễ hội Âm nhạc & Di sản Quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Lần đầu tiên, thành phố Huế ra mắt Huế Wonderverse Fest 2026 - Lễ hội Âm nhạc & Di sản Quốc tế được định hướng phát triển thành thương hiệu (IP) lễ hội văn hóa, âm nhạc thường niên của thành phố. Với quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Huế, sự kiện kỳ vọng mở ra dấu ấn mới cho công nghiệp văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Cố đô ra quốc tế.

Sắp diễn ra Lễ hội Âm nhạc Di sản Quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar
Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top