87 trường đại học, viện nghiên cứu tham gia VEAM 2026

Hội nghị năm nay có sự tham gia của 87 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, quốc tế

Sự kiện quy tụ đại biểu của 87 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức trong nước, quốc tế cùng các tác giả đến từ nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ,..

Hội nghị nhận được 209 bài nghiên cứu, trong đó 145 bài được lựa chọn trình bày trực tiếp. Với các phiên toàn thể và 25 phiên song song được tổ chức theo từng nhóm chủ đề cùng nhiều hoạt động kết nối học thuật, hội nghị tập trung vào các chủ đề như kinh tế phát triển, kinh tế vĩ mô, tài chính, môi trường, chuỗi giá trị toàn cầu, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Chương trình tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý về những động lực tăng trưởng mới, vai trò của đổi mới sáng tạo và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Thông qua việc kết nối kết quả nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn, phiên thảo luận góp phần làm rõ các cơ hội, thách thức và định hướng chính sách đối với thành phố Huế trong giai đoạn phát triển mới.

Qua 17 lần tổ chức, Hội nghị Thường niên các Nhà Kinh tế Việt Nam đã trở thành điểm hẹn học thuật của cộng đồng nghiên cứu kinh tế và quản lý. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trình bày học thuật, VEAM còn góp phần xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và các cơ quan quan tâm đến hoạch định chính sách.