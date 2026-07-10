Hiến kế, tạo động lực phát triển mới cho Huế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến định hướng nội dung thảo luận

Định hướng nội dung thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026; phân tích những khó khăn, điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng để đề xuất các giải pháp khả thi. Đồng thời, làm rõ hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau thời gian triển khai; đề xuất các giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và mạnh dạn hiến kế các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển của thành phố.

Tập trung chống thất thu thuế, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chưa đạt kỳ vọng do khu vực công nghiệp - xây dựng tăng chậm, sản lượng thủy điện suy giảm, hoạt động khai khoáng gặp khó khăn và nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn thấp.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho rằng, cần tập trung chống thất thu thuế

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng chí La Phúc Thành đề xuất tập trung chống thất thu thuế, rà soát nhiệm vụ thu theo từng tháng, từng quý; đẩy nhanh thu tiền sử dụng đất; tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, thành lập các tổ công tác xử lý những tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai và tăng cường thu hút các nhà đầu tư mới.

Đóng góp giải pháp cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc kiến nghị tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo nhằm bổ sung nguồn cung điện phục vụ sản xuất; đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng và tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.

Theo đồng chí Đặng Hữu Phúc, thành phố cũng cần đẩy nhanh triển khai các dự án công nghệ cao, khoa học - công nghệ và thực hiện hiệu quả Đề án phát triển công nghiệp để tạo thêm dư địa tăng trưởng cho khu vực công nghiệp. Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, cần sắp xếp lại hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển các mô hình chợ du lịch, chợ đêm gắn với quảng bá sản phẩm địa phương, qua đó kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch và gia tăng đóng góp của khu vực dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế.

Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc kiến nghị tiếp tục phát triển các nguồn năng lượng xanh

Phát huy lợi thế đặc trưng văn hóa thành động lực phát triển

Ở lĩnh vực văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Minh Nhân cho rằng. Huế cần tiếp tục phát huy lợi thế đặc trưng về văn hóa để biến lĩnh vực này thành động lực phát triển kinh tế - xã hội. Theo đồng chí Lê Minh Nhân, cùng với việc giữ gìn, phát huy thương hiệu của Huế, thành phố cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia và quốc tế, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí Lê Minh Nhân nhấn mạnh, bảo tồn di sản phải gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa để tạo nguồn lực phát triển. Trước thực tế nhiều chỉ tiêu chưa đạt, ngành văn hóa sẽ tập trung đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ văn hóa; hoàn thiện hệ thống thiết chế, phát huy hiệu quả các bảo tàng, không gian trưng bày phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển du lịch. Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng không gian trưng bày cho Bảo tàng Mỹ thuật; tăng cường đào tạo vận động viên thành tích cao và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện lớn.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Lê Minh Nhân cho rằng, bảo tồn di sản phải gắn với khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa để tạo nguồn lực phát triển

"Huế có tiềm năng, có thế mạnh, điều quan trọng là cần có lộ trình đầu tư phù hợp. Ngành văn hóa sẽ quyết tâm đổi mới, chủ động hơn để không bỏ lỡ các cơ hội phát triển”, đồng chí Lê Minh Nhân nhấn mạnh.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng với tinh thần “mỗi ngày một ít, mỗi địa phương một ít”

Đề cập lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường kêu gọi các sở, ngành và địa phương chung tay thực hiện mục tiêu tăng trưởng với tinh thần “mỗi ngày một ít, mỗi địa phương một ít”, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển của thành phố.

Theo đồng chí Lê Văn Cường, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tập trung bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững và phối hợp với các địa phương khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường kêu gọi các sở, ngành và địa phương chung tay thực hiện mục tiêu tăng trưởng với tinh thần “mỗi ngày một ít, mỗi địa phương một ít”

Đồng chí Lê Văn Cường cũng cho biết, thu từ sử dụng đất tại nhiều xã, phường trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực, thậm chí cao hơn mức bình quân của thành phố. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy nhanh công tác đấu giá, khai thác quỹ đất và tháo gỡ các vướng mắc để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong những tháng cuối năm.