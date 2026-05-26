Đẩy mạnh chiến lược hợp tác truyền thông quốc tế với Hãng thông tấn CNN

HNN.VN - Ngày 27/5, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hãng thông tấn CNN International Commercial do ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch Điều hành làm trưởng đoàn, nhằm thảo luận về chương trình hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh cốt lõi của đô thị Huế ra thế giới giai đoạn 2026 - 2030.

 Hai bên trao đổi sâu về định hướng xúc tiến, nâng tầm chiến lược quảng bá hình ảnh Huế

Lãnh đạo UBND thành phố và đại diện CNN cùng các thành viên đoàn công tác khu vực Đông Nam Á, đại diện truyền thông ủy quyền tại Việt Nam đã tập trung trao đổi sâu về định hướng xúc tiến, nâng tầm chiến lược quảng bá hình ảnh Huế. Trọng tâm của giai đoạn mới là chuyển tải trọn vẹn các giá trị độc bản về di sản, chiều sâu văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và cốt cách con người xứ Huế đến với công chúng toàn cầu thông qua hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của CNN.

Thay mặt đoàn công tác, ông Phil Nelson cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị từ phía lãnh đạo thành phố; đồng thời bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ trước kho tàng lịch sử và bản sắc văn hóa riêng có của vùng đất cố đô. Đại diện CNN đánh giá cao vị thế của Huế và khẳng định, thành phố hoàn toàn hội đủ các tiềm năng chiến lược để trở thành điểm đến nổi bật hàng đầu tại châu Á.

Ông Phil Nelson khẳng định, CNN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng thành phố trong việc xây dựng các chiến dịch truyền thông mang tính vĩ mô, hướng tới xúc tiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa hai bên trong thời gian sớm nhất.

 Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của CNN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, Đảng bộ và chính quyền thành phố luôn xác định truyền thông quốc tế là giải pháp mũi nhọn, có tính đột phá để định vị thương hiệu đô thị di sản, văn hóa và du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao tính hiệu quả từ chiến dịch quảng bá du lịch Huế đã triển khai trên các nền tảng của CNN trong năm 2025.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, thành phố mong muốn hai bên sẽ mở rộng quy mô hợp tác mang tính chiều sâu. Nội dung truyền thông không chỉ dừng lại ở quảng bá di sản thuần túy, mà sẽ tập trung làm nổi bật định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững, cùng thương hiệu “Kinh đô Ẩm thực” và các giá trị nhân văn của con người Cố đô.

Thông tin thêm với đối tác, lãnh đạo UBND thành phố cho biết, Huế hiện đang tập trung hoàn thiện Đề án Chiến lược truyền thông và quảng bá điểm đến giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi mang tính căn cơ nhằm xây dựng thương hiệu Huế trở thành một điểm đến di sản năng động, thân thiện, có sức cạnh tranh cao và khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ du lịch thế giới.

THÁI BÌNH
