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ClockThứ Ba, 14/07/2026 15:13

Chính thức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam từ 15/7

Từ 20h ngày mai (15/7), 5 dự án thành phần đầu tư công đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 chính thức bắt đầu thu phí.

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Đợt thu phí đầu tiên áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ 

Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, việc tổ chức thu phí được thực hiện theo quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước trực tiếp quản lý, khai thác; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng về lộ trình thu phí các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đợt thu phí đầu tiên áp dụng đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ. Thời điểm bắt đầu thu phí từ 20 giờ ngày 15/7/2026.

Theo lộ trình Bộ Xây dựng chỉ đạo, sau 5 dự án này, 5 dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí từ ngày 15/8/2026; tiếp đó 2 dự án thành phần từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ triển khai thu phí từ ngày 15/9/2026.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc. Người điều khiển phương tiện cũng cần chấp hành hệ thống báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện.

Việc triển khai thu phí điện tử không dừng trên các tuyến cao tốc đầu tư công được kỳ vọng sẽ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo đúng quy định của pháp luật.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Chính thứcthu phí5 tuyếncao tốcBắc Nam
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