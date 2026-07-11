Khơi thông động lực tăng trưởng

Thường trực HĐND thành phố chủ trì phiên thảo luận

Chủ trì phiên họp có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lương Bảo Toàn, TUV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đại biểu HĐND thành phố; đại diện các sở, ngành, địa phương.

Đại học Huế đứng trước cơ hội lớn

Thông tin thu hút sự quan tâm tại phiên thảo luận là việc Chính phủ vừa phê duyệt đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động của một số cơ sở giáo dục đại học lớn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Quyền Giám đốc Đại học Huế Nguyễn Vũ Quốc Huy cho biết, theo định hướng này, Đại học Huế tiếp tục được xác định phát triển theo mục tiêu trở thành đại học quốc gia, giữ vai trò trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa và y tế chất lượng cao của cả nước.

Theo đại biểu Nguyễn Vũ Quốc Huy, đây không chỉ là cơ hội để Đại học Huế nâng tầm mà còn tạo nền tảng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ trực tiếp sự phát triển của Huế cũng như khu vực miền Trung.

Đại biểu Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế tham gia thảo luận

Đáng chú ý, Chính phủ cũng giao các địa phương phối hợp với các bộ, ngành rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư hạ tầng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho các trường đại học phát triển, đồng thời tăng cường đặt hàng đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

“Đây là cơ hội rất lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề”, đại biểu Nguyễn Vũ Quốc Huy nói và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của lãnh đạo thành phố để sớm triển khai các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ.

Du lịch tăng mạnh nhưng thu ngân sách chưa theo kịp

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu phân tích là câu chuyện thu ngân sách. Phó Trưởng Thuế thành phố Hoàng Quốc Việt cho biết, hầu hết các khoản thu đều duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nguồn thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Trung ương, du lịch và hoạt động sản xuất - kinh doanh đều tăng so với cùng kỳ.

Theo Phó Trưởng Thuế thành phố Hoàng Quốc Việt, ngành thuế đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý thuế hiện đại nhằm kiểm soát nguồn thu, hạn chế thất thu ngân sách.

“Nếu không tính các khoản thu từ đất vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường bất động sản thì các khoản thu nội địa đều đạt kết quả khả quan và tăng so với cùng kỳ”, ông Hoàng Quốc Việt cho biết.

Tuy nhiên, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương cho rằng, vẫn còn một khoảng cách giữa tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ - du lịch với kết quả thu ngân sách.

Theo đồng chí Phan Quý Phương, dịch vụ và du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của thành phố, nhưng nguồn thu ngân sách chưa phản ánh tương xứng quy mô phát triển.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương nêu ý kiến tại buổi thảo luận

Đồng chí Phan Quý Phương đề nghị ngành thuế tiếp tục rà soát toàn diện để đánh giá khả năng thất thu hoặc bỏ sót nguồn thu, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch.

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Quý Phương cũng chỉ ra một số ngành công nghiệp chủ lực tăng trưởng chậm, tình trạng thiếu vật liệu xây dựng vẫn ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư công và tốc độ tăng trưởng chung.

Một nội dung khác nhận được nhiều sự quan tâm là tác động của chỉ số giá đến kết quả tăng trưởng kinh tế.

Phó Trưởng Chi cục Thống kê thành phố Hoàng Ngọc Cường cho biết, mặt bằng giá nhiều lĩnh vực như vận tải, lưu trú, ăn uống, thương mại và logistics đều tăng trong 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí đầu vào tăng, nhất là giá nhiên liệu, điện, tiền lương và chi phí vận hành. Cùng với đó, cao điểm du lịch và mùa lễ hội khiến nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tạo áp lực lên mặt bằng giá.

Theo ông Hoàng Ngọc Cường, việc giá tăng phản ánh sự phục hồi của khu vực dịch vụ và sức cầu của thị trường. Tuy nhiên, theo phương pháp tính GRDP theo giá so sánh, đây cũng là một trong những yếu tố làm giảm tốc độ tăng trưởng thực của nền kinh tế.

Phó Trưởng Chi cục Thống kê thành phố Hoàng Ngọc Cường tham gia thảo luận

Đại diện cơ quan thống kê khẳng định việc tính toán các chỉ tiêu đều tuân thủ đúng quy định và sẽ tiếp tục phối hợp cập nhật dữ liệu để phản ánh sát thực tế.

Ở góc độ khác, đồng chí Phan Quý Phương nhìn nhận, việc lựa chọn mẫu điều tra giá cần bám sát hơn với diễn biến thị trường để các chỉ số phản ánh đúng tình hình kinh tế địa phương.

Chính quyền cơ sở cần chuyển từ "làm thủ tục" sang "kiến tạo phát triển"

Đại diện cho tiếng nói từ cơ sở, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình dành nhiều thời gian phân tích hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau một năm triển khai.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, dù gặp nhiều khó khăn ban đầu về tổ chức bộ máy, nhân lực và cơ sở vật chất, các xã, phường đã từng bước thích ứng, góp phần vào kết quả phát triển chung của thành phố.

Tuy nhiên, nhiều hạn chế vẫn còn hiện hữu như tiến độ thu ngân sách chậm, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, giải phóng mặt bằng còn vướng và việc giải quyết kiến nghị cử tri chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho rằng, nguyên nhân quan trọng đến từ năng lực tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở.

UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình tham gia thảo luận

“Ở một số nơi vẫn còn tư duy giải quyết công việc theo hướng xử lý thủ tục là chính, chưa thực sự chủ động, chưa có những giải pháp mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”, đồng chí Nguyễn Thanh Bình nói.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, khi được phân cấp mạnh hơn, chính quyền cấp xã, phường không chỉ làm công tác quản lý hành chính mà còn trực tiếp chịu trách nhiệm phát triển kinh tế địa phương, quản lý nguồn thu, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất. Vì vậy, năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ sẽ quyết định hiệu quả của mô hình chính quyền mới.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến đề nghị các cơ quan liên quan, đặc biệt ngành thuế tiếp tục rà soát đầy đủ các nguồn thu, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch; tăng cường các giải pháp chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ và phản ánh tương xứng với quy mô tăng trưởng của nền kinh tế.

Đồng thời, các ngành, địa phương cần phối hợp khai thác hiệu quả các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng và giá đất để tạo thêm dư địa tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP. Huế trong năm 2026.