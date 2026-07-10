Phiên chất vấn với nhiều nội dung quan trọng

HNN.VN - Sáng 11/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND thành phố tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nội dung chất vấn tập trung vào nhiều vấn đề cử tri quan tâm, gắn với những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đô thị.

Toàn cảnh phiên chất vấn Theo chương trình, phiên chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề gồm: kinh tế - ngân sách; quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội; y tế; du lịch cùng những nội dung liên quan đến điều hành, quản lý nhà nước được cử tri quan tâm.

11h07 Giữ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên Phát biểu tiếp thu tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP.Huế khóa IX, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, khẳng định: UBND thành phố nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến của đại biểu HĐND, cử tri và các cơ quan báo chí để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND thông qua. UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tiếp thu ý kiến tại kỳ họp Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Huế lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt những tác động từ xung đột tại Trung Đông đến sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch và vận tải, Huế vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Để thực hiện mục tiêu này, UBND thành phố sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật các kịch bản tăng trưởng, chủ động bổ sung giải pháp phù hợp, khai thác các động lực tăng trưởng mới và triển khai đồng bộ các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thành phố xác định là tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các đề án lớn, đặc biệt là đề án điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP. Huế trong giai đoạn mới. Cùng với đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, thủ tục hành chính, tín dụng và thị trường để thúc đẩy các dự án công nghiệp, hạ tầng và dịch vụ. Trong lĩnh vực du lịch, thành phố tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách; đồng thời phát triển mạnh kinh tế đêm, các sản phẩm văn hóa đặc trưng. Ngành nông nghiệp sẽ được cơ cấu lại theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học - công nghệ, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường bảo vệ tài nguyên, quản lý khai thác khoáng sản và bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm. Về tài chính - ngân sách, UBND thành phố xác định sẽ tăng cường chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả tài sản công nhằm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và ưu tiên các dự án quan trọng, các nhiệm vụ an sinh xã hội. Đối với đầu tư công, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, giá đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân, đồng thời chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thành phố sẽ đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu. Song song với phát triển kinh tế, Huế sẽ tiếp tục đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hoàn thiện hồ sơ di sản, triển khai Khu công nghệ cao và tăng cường kết nối thị trường lao động, chăm lo chính sách nhà ở cho người có công. UBND thành phố cũng đặt mục tiêu bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường phòng chống tội phạm, ma túy, tai nạn giao thông; chủ động ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị sự nghiệp công lập; phấn đấu cắt giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, khẳng định: Dù dự báo 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, thành phố quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển 2026-2030. Đồng thời cam kết UBND thành phố sẽ tiếp tục nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của HĐND, cử tri, không ngừng đổi mới công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.

11h05 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn: Do thời gian có hạn nên một số nội dung chất vấn chưa được trả lời trực tiếp tại hội trường. Các vấn đề này sẽ được UBND thành phố và các cơ quan liên quan trả lời bằng văn bản, đồng thời được đưa vào Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp để theo dõi, giám sát việc thực hiện. Các nội dung còn lại tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; các giải pháp phòng, chống ma túy và ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; cùng với việc kiện toàn hệ thống y tế thành phố nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số, giai đoạn 2026 - 2035. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Quang Tuấn đánh giá, phiên chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn với sáu nhóm vấn đề được các đại biểu quan tâm. Ông đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa những cam kết đã nêu trước HĐND bằng kế hoạch và giải pháp thực hiện, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

10h51 Đại biểu Nguyễn Anh Dũng nêu câu hỏi chất vấn Nạo vét hồ chứa để tăng phòng lũ và bổ sung vật liệu xây dựng Trả lời chất vấn về giải pháp chống ngập lụt và khai thác nguồn cát từ các hồ chứa phục vụ công trình trọng điểm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường, cho biết: UBND thành phố đang triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm ngập úng trên địa bàn. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường, thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng thể và đề xuất Trung ương hỗ trợ để triển khai các dự án chống ngập trong giai đoạn 2026 - 2035. Thành phố sẽ ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến kênh thoát lũ từ phía Tây ra đầm phá, nạo vét và mở rộng hệ thống sông, hói, nâng cấp đê biển, xây dựng kè chống sạt lở, đồng thời cải tạo hệ thống giao thông, hồ chứa và các công trình thủy lợi nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thành phố cũng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai các dự án theo kết luận của Trung ương; đồng thời đề xuất điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và lập quy hoạch cao độ nền, quy hoạch thoát nước toàn thành phố để có giải pháp căn cơ, lâu dài đối với tình trạng ngập úng. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, khi các dự án và quy hoạch hoàn thành sẽ từng bước rút ngắn thời gian ngập lụt, giảm thiệt hại do thiên tai và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường trả lời chất Liên quan đến kiến nghị nạo vét bùn, cát tại các hồ thủy điện và hồ chứa lớn như Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền, A Lưới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thành phố đã thống nhất chủ trương nạo vét lòng hồ kết hợp thu hồi khoáng sản theo đúng quy định pháp luật nhằm vừa tăng dung tích phòng lũ, vừa bổ sung nguồn cát phục vụ các công trình trọng điểm trong bối cảnh khan hiếm vật liệu xây dựng. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời làm việc với các đơn vị quản lý hồ thủy lợi, thủy điện để xây dựng phương án nạo vét. Các chủ hồ thủy điện cơ bản thống nhất chủ trương của thành phố; các phương án nạo vét dự kiến hoàn thành trong quý III/2026 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được chấp thuận, việc triển khai sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, tăng dung tích hồ chứa và bổ sung nguồn vật liệu phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố.

10h50 Liên quan đến vấn đề ngập lụt, đại biểu Nguyễn Anh Dũng chất vấn: Cuối năm 2025, thành phố Huế xảy ra ngập lụt kéo dài. Cử tri đề nghị thành phố có 3 giải pháp căn cơ về quy hoạch cao độ nền, thoát nước mặt đô thị, nông thôn; nạo vét bùn, cát tại các hồ thủy điện lớn như Tả Trạch, Hương Điền, Bình Điền, A Lưới… để tăng khả năng phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, bên cạnh đó tận dụng nguồn cát phục vụ các công trình trọng điểm trong bối cảnh khan hiếm vật liệu. Đề nghị UBND thành phố cho biết, giải pháp cụ thể để xử lý các vấn đề trên; đồng thời khắc phục tình trạng các trạm điện khu vực thấp trũng phải cắt điện khi mưa lũ và hạ tầng viễn thông chưa bảo đảm, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc của người dân?

10h40 Chuyển hướng từ tăng lượng khách sang tăng giá trị mỗi du khách Trả lời chất vấn về giải pháp chuyển đổi mô hình tăng trưởng du lịch từ tăng số lượng khách sang nâng cao giá trị, tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng cao, Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm, cho biết, năm 2026, ngành du lịch Huế sẽ chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ "tăng số lượng khách" sang "tối đa hóa giá trị trên mỗi lượt khách", lấy doanh thu, giá trị gia tăng, thời gian lưu trú, mức chi tiêu bình quân và đóng góp vào GRDP làm thước đo hiệu quả phát triển. Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm trả lời chất vấn Theo kết quả điều tra năm 2025, thời gian lưu trú bình quân của du khách tại Huế đạt khoảng 2,2 ngày, mức chi tiêu bình quân đạt 2,6 - 2,8 triệu đồng/lượt, cao hơn kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, năm 2026 ngành du lịch đặt mục tiêu nâng thời gian lưu trú lên 2,3 - 2,5 ngày, mức chi tiêu bình quân đạt 2,8 - 3 triệu đồng/lượt, đồng thời gia tăng tỷ trọng các sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao như nghỉ dưỡng cao cấp, MICE, golf, chăm sóc sức khỏe, du lịch di sản, ẩm thực, kinh tế đêm và mua sắm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch sẽ tăng cường phối hợp liên ngành nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng phục vụ du lịch, mở rộng không gian kinh tế đêm, các tuyến đi bộ và tuyến ven sông Hương; phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng tại Tam Giang - Cầu Hai, A Lưới, Nam Đông, Bạch Mã, Lăng Cô gắn với mô hình du lịch xanh, bảo vệ môi trường và mở rộng không gian du lịch ra khu vực ven đô, nông thôn. Huế mở rông không gian để thu hút khách du Đồng thời, ngành sẽ phối hợp phát triển chuỗi sản phẩm "Huế về đêm", triển khai chương trình "Ở Huế thêm một đêm", tăng cường liên kết với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đối tác quốc tế để thu hút khách quốc tế, khách MICE và các phân khúc có khả năng chi tiêu cao. Cùng với đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu để quản lý điểm đến, phân tích hành vi du khách, giám sát lưu lượng khách theo thời gian thực và điều tiết dòng khách trong giới hạn sức chịu tải. Năm 2026, ngành du lịch Huế phấn đấu đón 7,3 - 7,5 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tạo khoảng 7.000 tỷ đồng giá trị tăng thêm cho nền kinh tế. Theo Giám đốc Sở Du lịch, quan điểm xuyên suốt của ngành là không chạy theo số lượng khách mà hướng đến gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách, phát triển du lịch hài hòa với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

10h36 Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng nêu giải pháp giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và thời gian diễn ra các sự kiện lớn Trả lời ý kiến của Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến về giải pháp giảm ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm và thời gian diễn ra các sự kiện lớn, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật, cho biết: Tình trạng ùn tắc hiện nay chủ yếu xảy ra cục bộ, tập trung vào các khung giờ cao điểm, những ngày mưa lớn hoặc khi thành phố tổ chức các lễ hội, sự kiện đông người. Theo ông Võ Lê Nhật, tại khu vực đô thị cũ, đặc biệt ở bờ bắc sông Hương, không gian hạn chế nên rất khó mở rộng các tuyến đường hiện hữu. Trong khi đó, khu vực bờ nam có điều kiện tổ chức giao thông thuận lợi hơn nhưng vẫn chưa có nhiều dư địa để mở rộng hạ tầng. Các khu đô thị mới sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc tổ chức mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Đối với các dịp lễ hội, thành phố đều xây dựng phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông riêng. Trước mắt, ngành xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp điều tiết giao thông, phân luồng, tổ chức lưu thông một chiều tại một số tuyến, bổ sung hệ thống biển báo và tối ưu phương án tổ chức giao thông nhằm giảm áp lực trong giờ cao điểm. Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND thành phố đầu tư hoàn thiện các tuyến đường theo quy hoạch để từng bước giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông.

10h28 Đại biểu Hồ Đắc Thái Hoàng nêu câu hỏi chất vấn Huế xây dựng “bản sao số” để kiểm soát sức tải đô thị Trả lời chất vấn về giải pháp kiểm soát sức tải đô thị và bảo vệ hệ sinh thái đặc trưng của Huế, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật cho biết: Thành phố đang triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045, làm nền tảng ứng dụng công nghệ số trong quản trị đô thị, thay thế dần phương thức quản lý thủ công. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, thành phố sẽ xây dựng hệ thống xác định và giám sát ngưỡng chịu tải đô thị trên cơ sở dữ liệu về dân số, khách du lịch, phương tiện giao thông, nhu cầu sử dụng nước, xử lý rác thải và các chỉ số hạ tầng khác. Dữ liệu sẽ được thu thập theo thời gian thực thông qua hệ thống cảm biến IoT, camera giao thông và các hệ thống giám sát chuyên ngành, sau đó tập trung về Trung tâm dữ liệu thành phố để phân tích, phục vụ công tác điều hành. Một trong những giải pháp trọng tâm là triển khai mô hình Bản sao số đô thị (Digital Twin), trước mắt thí điểm tại phường Thuận Hóa trong năm 2026. Mô hình này sẽ kết hợp công nghệ GIS, bản đồ 3D và các mô hình dự báo để mô phỏng sức tải của đô thị, cảnh báo nguy cơ quá tải về giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, cũng như các rủi ro về ngập lụt và môi trường. Giám đốc Sở Xây dựng Võ Lê Nhật trả lời chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, toàn bộ dữ liệu sẽ được tích hợp vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh (HueIOC), hình thành cơ chế giám sát và cảnh báo theo thời gian thực, hỗ trợ UBND thành phố và các sở, ngành đưa ra quyết định điều hành trên cơ sở dữ liệu số thay vì kinh nghiệm hoặc xử lý thủ công. Cùng với ứng dụng công nghệ, thành phố sẽ sử dụng các dữ liệu phân tích để phục vụ quy hoạch phân bổ không gian, điều tiết dân cư và hạ tầng từ khu vực lõi đô thị ra các vùng phát triển mới, góp phần giảm áp lực lên khu vực trung tâm, bảo vệ quần thể di sản, hệ sinh thái sông Hương - đầm phá, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật và chất lượng sống của người dân trong quá trình phát triển đô thị. Trả lời câu hỏi về phương án quy hoạch nhằm giảm áp lực cho khu vực lõi đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Huế đang triển khai mô hình phát triển đa trung tâm theo Quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, vùng lõi di sản sẽ tập trung bảo tồn và phát huy giá trị, trong khi các khu vực phát triển mới sẽ đảm nhận vai trò là các cực tăng trưởng, chia sẻ áp lực về dân cư, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, định hướng phát triển của thành phố là mở rộng không gian chủ yếu về phía biển, lấy sông Hương làm trục cảnh quan chính. Khu vực Kinh thành Huế tiếp tục là trung tâm di sản, văn hóa; An Vân Dương phát triển thành trung tâm hành chính, chính trị và khoa học - công nghệ; phía Nam sông Hương là trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính, y tế, giáo dục; Hương Thủy, Hương Trà và khu vực Chân Mây - Lăng Cô giữ vai trò phát triển công nghiệp, logistics và các động lực tăng trưởng mới. Không gian đô thị Huế đang dần được định hình Đối với vùng lõi di sản, thành phố chủ trương không gia tăng áp lực xây dựng mà tập trung giảm tải dân cư, phục hồi cảnh quan và mở rộng không gian công cộng. Sau hai đợt di dân lịch sử tại khu vực Kinh thành, nhiều khu vực ven sông Hương và di tích đã được chỉnh trang, phát triển công viên, không gian đi bộ, cây xanh và mặt nước nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống. Song song với đó, thành phố sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các khu vực An Vân Dương, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền và Chân Mây - Lăng Cô; phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, khu công nghiệp, logistics và hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Mục tiêu là từng bước chuyển dịch các chức năng đô thị ra ngoài khu vực trung tâm, giảm áp lực cho vùng lõi di sản, đồng thời tạo dư địa phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo tồn các giá trị đặc trưng của đô thị Huế.

10h25 Nhóm ý kiến chất vấn về du lịch - dịch vụ Đại biểu Hồ Đắc Thái Hoàng, nêu 2 câu hỏi chất vấn: - Tính đến hiện tại, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu UBND thành phố về việc ban hành hoặc áp dụng các công cụ quản trị khoa học nhằm xác định và kiểm soát chặt chẽ ngưỡng sức tải đô thị và môi trường. Đây là công cụ chiến lược để bảo vệ các hệ sinh thái đặc trưng của Huế, đồng thời đáp ứng hạ tầng kỹ thuật của khu trung tâm trong các lĩnh vực như điểm đỗ xe, mạng lưới cấp nước và khả năng xử lý rác thải. Cùng với đó, thành phố đã có những phương án quy hoạch phân bổ không gian, điều tiết hạ tầng nào để chuyển dịch áp lực từ lõi ra ngoại vi, qua đó bảo vệ di sản và nâng cao chất lượng sống của người dân Huế? - Nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "tăng lượng khách" sang "tối đa hóa giá trị trên mỗi khách” trong khuôn khổ sức tải du lịch và trên nền tảng các chỉ tiêu năm 2025 (chi tiêu bình quân 2,1 triệu đồng/lượt, thời gian lưu trú bình quân trên 2 ngày), Sở Du lịch có lộ trình điều hành và phối hợp liên ngành nào với Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường để hướng tới các ngưỡng đề xuất vào cuối năm 2026: nâng chi tiêu bình quân và kéo dài thời gian lưu trú đồng thời nâng tỉ trọng nhóm dịch vụ giá trị tăng cao hơn.

10h23 Đồng chí Phạm Đức Tiến, Chủ tịch HĐND thành phố, đề nghị: UBND thành phố và các đơn vị liên quan tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đồng chí Phạm Đức Tiến cho biết, đây là vấn đề được cử tri nhiều lần phản ánh tại các buổi tiếp xúc, gây bức xúc trong dư luận. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, các cam kết về tiến độ phải chuyển biến thành hành động cụ thể, có kết quả rõ ràng, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm trễ, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

10h13 Đại biểu Trần Đức Minh nêu câu hỏi chất vấn Siết trách nhiệm, thay nhà thầu chậm tiến độ Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: UBND thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tháo gỡ các điểm nghẽn. Trong đó, thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo UBND thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo, rà soát các dự án trọng điểm; kiện toàn tổ công tác xử lý các dự án tồn đọng, họp định kỳ hằng tuần để tháo gỡ khó khăn. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh bồi thường, tái định cư và giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại của người dân. Theo Giám đốc Sở Tài chính, thành phố sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư và nhà thầu chậm tiến độ. Đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng sẽ kiên quyết xử phạt, chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục, đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, tiến độ kéo dài. Các chủ đầu tư cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo chỉ đạo của UBND thành phố. Đối với dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, dù mặt bằng đã được bàn giao hoàn toàn từ năm 2025 nhưng nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, nhiều lần vi phạm tiến độ. Chủ đầu tư đã ban hành hàng chục văn bản nhắc nhở, xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng và gia hạn thời gian thi công, song nhà thầu vẫn không khắc phục nên thành phố đã quyết định chấm dứt hợp đồng. Hiện Ban Quản lý dự án đang triển khai lựa chọn nhà thầu mới, dự kiến mở thầu vào ngày 20-25/7, khởi công trở lại vào ngày 10/8 và hoàn thành công trình vào tháng 2/2027. Nếu việc đấu thầu không thành công, thành phố sẽ báo cáo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các cơ quan liên quan để điều chỉnh phương án thực hiện nhằm tránh tình trạng kéo dài dự án. Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ chậm tiến độ Riêng dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ xuất phát từ công tác giải phóng mặt bằng và việc một nhà thầu không còn năng lực thi công. Thành phố đã chấm dứt hợp đồng với Công ty CP Tập đoàn Đồng Tâm sau thời gian dài dừng thi công, đồng thời thực hiện các thủ tục thu hồi bảo lãnh hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng và tổ chức phân chia lại khối lượng cho các nhà thầu còn lại. Trường hợp các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, phần việc còn lại sẽ được tổ chức đấu thầu lại. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã quyết định chuyển chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 để tăng cường trách nhiệm điều hành. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2027. Với dự án Quảng trường Văn hóa - Thể thao, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu do năng lực tổ chức thi công của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, bên cạnh những khó khăn về nguồn vật liệu và nhân công. UBND thành phố đã gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 15/8/2026, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thi công tăng ca, tăng kíp và bảo đảm tiến độ tối thiểu 1% khối lượng mỗi ngày. Sau 7 ngày, nếu không đạt yêu cầu, chủ đầu tư sẽ áp dụng ngay các biện pháp xử lý theo hợp đồng, kể cả chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Đồng thời, một tổ công tác chuyên trách đã được thành lập để theo dõi, giám sát tiến độ dự án, báo cáo UBND thành phố hằng tuần. Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại kỳ họp



10h10 Đại biểu Trần Đức Minh nêu câu hỏi chất vấn: Qua tiếp xúc cử tri cũng như phản ánh của người dân, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ; tình trạng thi công ì ạch ảnh hưởng đến giao thông đi lại, gây bức xúc của người dân, cũng như ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đề nghị UBND thành phố cho biết giải pháp và lộ trình cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nêu trên cũng như các dự án đầu tư công khác đang chậm tiến độ Qua tiếp xúc cử tri cũng như phản ánh của người dân, trên địa bàn thành phố có nhiều dự án đầu tư công chậm tiến độ; tình trạng thi công ì ạch ảnh hưởng đến giao thông đi lại, gây bức xúc của người dân, cũng như ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đề nghị UBND thành phố cho biết giải pháp và lộ trình cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nêu trên cũng như các dự án đầu tư công khác đang chậm tiến độ

10h08 Đại biểu Lê Ngọc Bảo nêu câu hỏi Trả lời chất vấn về lộ trình hoàn trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị định 50/2026/NĐ-CP, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất phải nộp hồ sơ chậm nhất trước ngày 1/1/2027. Sau thời điểm này sẽ không áp dụng chính sách tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định của Nghị định. Đề cập đến nội dung về hoàn trả tiền sử dụng đất nộp thừa, Giám đốc Sở Tài Chính La Phúc Thành cho biết, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tính lại tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2026. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và giải quyết theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm hoàn trả kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện. Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành trả lời chất vấn Về thời gian giải quyết hồ sơ, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, hiện Quyết định số 1708/QĐ-UBND của UBND thành phố mới công bố thủ tục hành chính nhưng chưa quy định thời hạn giải quyết. Sở Tài chính đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và xác định thời gian xử lý cụ thể để tham mưu UBND thành phố ban hành trong thời gian tới.

10h02 Đại biểu Lê Ngọc Bảo nêu câu hỏi chất vấn: T hời gian qua, cử tri trên địa bàn thành phố kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm rà soát, hoàn trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đã nộp theo chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất của Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ. Kính đề nghị UBND thành phố cho biết, phương án và lộ trình thực hiện việc hoàn trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị định số 50/NĐ-CP cho người dân trên địa bàn? hời gian qua, cử tri trên địa bàn thành phố kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm rà soát, hoàn trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đã nộp theo chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất của Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ. Kính đề nghị UBND thành phố cho biết, phương án và lộ trình thực hiện việc hoàn trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị định số 50/NĐ-CP cho người dân trên địa bàn?

09h56 Đại biểu Nguyễn Thanh Bình nêu ý kiến về câu chuyện chống thất thu thuế Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa, khẳng định: Không có chuyện địa phương không khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, điều quan trọng là phải tăng cường tuyên truyền, vận động và phối hợp để các hộ kinh doanh đủ điều kiện mạnh dạn chuyển đổi, góp phần mở rộng khu vực kinh tế chính thức. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành thuế làm rõ cơ chế phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác chống thất thu ngân sách, đặc biệt là hoạt động hậu kiểm sau kê khai. Ngoài việc áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định, cần có cơ chế hướng dẫn thường xuyên hơn để địa phương chủ động phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng chỉ nêu vấn đề mà chưa có giải pháp cụ thể. Đại biểu Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị tăng cường công tác giám sát, chống thất thu thuế; đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh mới nhằm tạo thêm nguồn thu bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho ngân sách địa phương.

09h48 Đại biểu Phan Quý Phương, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, cho rằng: Để hoàn thành mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong năm nay, các địa phương cần quan tâm hơn công tác vận động hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo đại biểu Phan Quý Phương, tại một số xã, phường, việc phát triển doanh nghiệp mới còn gặp khó khăn do nhiều hộ kinh doanh cá thể vẫn e ngại chuyển đổi mô hình hoạt động. Vì vậy, ông Phan Qúy Phương đề nghị chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan thuế tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ đủ điều kiện mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp, qua đó mở rộng khu vực kinh tế chính thức và tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

09h41 Đại biểu Võ Văn Chí Công nêu câu hỏi chất vấn Trả lời chất vấn, Phó Trưởng Thuế TP. Huế, đồng chí Hoàng Quốc Việt, cho biết: 6 tháng đầu năm thu ngân sách đạt 7.537 tỷ đồng, bằng 47,1% dự toán. Nguyên nhân chính khiến tiến độ thu chưa đạt kế hoạch là nguồn thu từ tiền sử dụng đất chỉ đạt 1.283 tỷ đồng, tương đương 30,9% dự toán do thị trường bất động sản còn khó khăn và vướng mắc trong đấu giá các khu đất lớn. Trong khi đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh vẫn đạt 53% dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ. Việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP bước đầu đạt kết quả tích cực. Nhiều hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định; việc triển khai ứng dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế. Phó Trưởng Thuế TP. Huế Hoàng Quốc Việt trả lời chất vấn Đối với hoạt động thương mại điện tử, ngành thuế đang tăng cường quản lý, rà soát các cá nhân kinh doanh trên nền tảng số. Qua kiểm tra các trường hợp có rủi ro cao, cơ quan thuế đã yêu cầu kê khai bổ sung doanh thu và truy thu, nộp bổ sung vào ngân sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử. Về giải pháp thời gian tới, ngành thuế sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất; mở rộng sử dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; tăng cường phối hợp với ngân hàng, công an và các đơn vị liên quan để quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Theo Trưởng Thuế thành phố, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tính lại tiền sử dụng đất đến hết ngày 31/12/2026. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và giải quyết theo hình thức cuốn chiếu, bảo đảm hoàn trả kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện.