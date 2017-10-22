Báo cáo số giúp thay đổi cách điều hành

Các phiên họp luôn dành phần lớn thời gian để thảo luận (Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại một phiên họp thường kỳ)

Theo Văn phòng UBND thành phố, việc sử dụng AI không nhằm thay thế con người mà để hỗ trợ nâng cao chất lượng tham mưu. Hệ thống có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, phát hiện các điểm bất thường hoặc xu hướng đáng chú ý. Qua đó, phục vụ lãnh đạo trong quá trình xem xét, quyết định.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường cho biết, việc ứng dụng báo cáo số là nền tảng quan trọng để thành phố bước đầu vận hành hệ thống báo cáo trực tuyến, ứng dụng AI trong tổng hợp và trình bày số liệu. Hiện hệ thống vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vừa vận hành, vừa tiếp tục hoàn thiện.

Một điểm đáng chú ý là toàn bộ nền tảng được xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng cá nhân. Mỗi cán bộ có tài khoản và “trang làm việc” riêng; dữ liệu do ai nhập, người đó chịu trách nhiệm. Cách làm này không chỉ giúp truy vết thông tin khi cần thiết mà còn góp phần nâng cao ý thức trong việc cập nhật dữ liệu. Khi hoàn thiện, hệ thống sẽ cho phép kết xuất báo cáo theo quy định, tiến tới thay thế văn bản giấy và kết nối tự động giữa các cơ quan.

Liên quan đến lộ trình triển khai, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn cho biết, hệ thống báo cáo số được xây dựng theo ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là hoàn thiện nền tảng báo cáo, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, thống nhất. Giai đoạn hai tích hợp, ứng dụng AI để nâng cao khả năng phân tích. Giai đoạn ba hướng tới xây dựng cơ chế cảnh báo, phục vụ trực tiếp cho công tác điều hành.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, khi hoàn chỉnh, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp số liệu mà còn có thể cảnh báo sớm những chỉ số kinh tế - xã hội có dấu hiệu bất thường. Điều này giúp lãnh đạo thành phố kịp thời theo dõi, kiểm tra và đưa ra chỉ đạo. Tuy nhiên, để hệ thống vận hành hiệu quả, điều kiện tiên quyết vẫn là chất lượng dữ liệu đầu vào. “Dữ liệu phải đúng, đủ và cập nhật kịp thời thì hệ thống mới phát huy được giá trị”, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Việc số hóa hội họp không phải là mới. Tại các kỳ họp HĐND thành phố vừa qua, nền tảng Hue-S đã được đưa vào sử dụng. Đại biểu có thể truy cập tài liệu điện tử, theo dõi nội dung kỳ họp, biểu quyết trên thiết bị cá nhân. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí in ấn, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động nghị trường.

Đáng chú ý, tại Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khóa VIII vào tháng 7/2025, AI lần đầu được đưa vào hỗ trợ. Theo đó, AI đảm nhiệm việc trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, trong khi các đại biểu có thể tra cứu các căn cứ pháp lý liên quan trên thiết bị cá nhân. Việc thí điểm này được xem là một bước đi cụ thể trong lộ trình chuyển đổi số của hoạt động nghị trường.

Từ những thay đổi trong các phiên họp có thể thấy rõ một xu hướng, cách thức vận hành của bộ máy hành chính đang dần chuyển theo hướng gọn hơn, nhanh hơn và dựa vào dữ liệu nhiều hơn. Các cuộc họp không còn nặng về cách thức trình bày, mà tập trung vào phân tích, thảo luận và quyết định. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một chính quyền số hiện đại, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Trong nhiều cuộc họp liên quan, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn luôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị đổi mới mạnh mẽ phương thức, lề lối làm việc theo hướng ngắn gọn, cô đọng, đề cao hiệu quả. Thành phố cũng đang triển khai đồng bộ các nền tảng báo cáo số, bảo đảm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.