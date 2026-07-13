Tiểu thương nông thôn thời số hóa

Quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội của các nữ tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Quảng Điền

17 thành viên của “Tổ phụ nữ kinh doanh số” đều là những phụ nữ bình dị, gắn bó nhiều năm với nghề buôn bán tại Trung tâm Thương mại Quảng Điền. Họ kinh doanh đủ loại mặt hàng, từ quần áo, giày dép, hàng tạp hóa đến nông sản địa phương.

Vốn quen với cách buôn bán truyền thống, nhưng nay các tiểu thương đã mạnh dạn thay đổi để tiếp cận công nghệ, nhằm thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Với họ, mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” không chỉ giúp nâng cao kỹ năng kinh doanh, mà còn mở ra tư duy mới trong cách tiếp cận khách hàng.

Chị Hồ Thị Mỹ Hiền, một tiểu thương kinh doanh giày dép tại Trung tâm chia sẻ: “Trước đây, khi mua bán hàng hóa, hầu hết khách đều thanh toán bằng tiền mặt. Nay, nhiều người chỉ cần quét mã là hoàn tất giao dịch. Đây là bước chuyển quan trọng đối với chị em tiểu thương và cũng góp phần thay đổi thói quen mua sắm của người dân địa phương”.

Việc áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mang lại sự thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời giúp việc quản lý doanh thu, chi tiêu trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là nền tảng để các tiểu thương từng bước tiếp cận các hình thức kinh doanh hiện đại trong tương lai.

“Số lượng hội viên tăng lên cho thấy nhận thức của các tiểu thương về chuyển đổi số đang có nhiều thay đổi tích cực. Không ít tiểu thương trước đây còn e ngại sử dụng công nghệ thì nay đã chủ động đăng ký tham gia vào tổ để được hướng dẫn, tập huấn và hỗ trợ”, chị Trần Thị Hường, Tổ trưởng “Tổ phụ nữ kinh doanh số” nói.

Phần lớn tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Quảng Điền là người dân sinh sống tại các xã Quảng Điền, Đan Điền. Quy mô buôn bán của các chị còn nhỏ, chủ yếu tiêu thụ nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và các mặt hàng phục vụ đời sống hằng ngày. Vì vậy, việc chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang ứng dụng công nghệ số không phải là điều dễ dàng. Hạn chế về kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, thói quen giao dịch bằng tiền mặt và quy mô kinh doanh nhỏ lẻ vẫn là những rào cản đối với nhiều tiểu thương.

Ông Hồ Đăng Hòa, Trưởng ban Quản lý Trung tâm Thương mại Quảng Điền cho biết: “Trung tâm có hơn 450 hộ kinh doanh. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của tiểu thương. Họ được tập huấn về kỹ năng kinh doanh, ứng dụng công nghệ trong quảng bá sản phẩm; được giới thiệu sản phẩm trên các kênh truyền thông chung của tổ; hỗ trợ kết nối với đối tác, khách hàng cũng như tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. Những lợi ích thiết thực này đang tạo động lực để ngày càng có nhiều tiểu thương mạnh dạn thay đổi cách thức kinh doanh, từng bước hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong hoạt động mua bán”.

Chuyển đổi số không chỉ diễn ra ở các doanh nghiệp lớn hay các trung tâm thương mại hiện đại, mà đã và đang lan tỏa đến những khu chợ truyền thống ở vùng nông thôn. “Từ những việc làm tưởng chừng rất nhỏ như sử dụng mã QR để thanh toán, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội hay kết nối khách hàng qua nền tảng trực tuyến, các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Quảng Điền đang từng bước khẳng định tinh thần chủ động đổi mới, phù hợp với lộ trình chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn TP. Huế”, chị Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Điền khẳng định.