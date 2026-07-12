Người Pháp "giăng bẫy"

Tuyển Pháp đang sở hữu một dàn tiền đạo siêu khủng. Ảnh: Nhandan

Trong hành trình tiến vào bán kết, cả Pháp lẫn Tây Ban Nha khá cân bằng và rất khó để chỉ ra đội nào trội hơn, cả về cá nhân lẫn đấu pháp trên sân.

“Những chú gà trống Gaulois” bước vào vòng 4 đội mạnh nhất với thành tích toàn thắng sau 6 trận. Đội bóng của HLV Didier Deschamps ghi tới 16 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 2 lần. Quan trọng hơn, càng tiến sâu vào giải, tuyển Pháp càng cho thấy sự hoàn thiện cả trong đấu pháp lẫn từng vị trí cá nhân.

Tây Ban Nha tuy không ghi nhiều bàn bằng Pháp, nhưng mới chỉ nhận đúng 1 bàn thua sau 6 trận. Khả năng kiểm soát bóng vượt trội, hàng tiền về sáng tạo cùng hệ thống phòng ngự chặt chẽ là điểm nổi bật của “Những chú bò tót”.

Nếu trước đây, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Kylian Mbappe thì hiện HLV Deschamps đang sở hữu một dàn tiền đạo "siêu khủng". Michael Olise nổi lên như chân kiến tạo xuất sắc nhất giải đấu với 5 đường chuyền thành bàn, trong khi Ousmane Dembele mang đến những pha đi bóng dũng mãnh, đột biến. Và đó chính là cái bẫy mà tuyển Pháp giăng ra, bởi nếu cứ tập trung để vô hiệu hóa Mbappe thì 2 cái tên nói trên đều có thể khiến Tây Ban Nha ôm hận.

Tây Ban Nha vẫn là Tây Ban Nha với sở trường giữ bóng, nhưng không còn bị chi phối với việc phải cầm bóng bằng mọi giá. Họ vẫn kiểm soát trận đấu, nhưng biết thời điểm nào thích hợp để nhường thế trận, thời điểm nào bung sức phản công với tính hiệu quả được đặt lên hàng đầu. Sự thực dụng ấy khiến La Roja của hiện tại trở nên khó lường hơn, thực dụng hơn và tất nhiên, khó bị đánh bại hơn.

Ở trận chiến này, thu hút nhiều chú ý nhất vẫn là màn đối đầu giữa Kylian Mbappe và Lamine Yamal. Một người đang là đầu tàu của tuyển Pháp với phong độ ghi bàn ấn tượng, người còn lại là tài năng trẻ nổi bật nhất của Tây Ban Nha khi sở hữu khả năng rê bóng, tạo đột biến và mở ra những khoảng trống cho đồng đội.

Tây Ban Nha càng lúc càng trở nên khó bị đánh bại. Ảnh: Nhandan

Dù vậy, nếu chỉ nhìn vào cuộc chiến giữa 2 ngôi sao này sẽ là chưa đủ. Bởi phía sau Mbappe còn có Dembele và Olise - 2 mắt xích giúp hàng công tuyển Pháp trở nên biến hóa và nguy hiểm hơn hơn bao giờ hết. Trong khi, Pedri và Rodri bên phía Tây Ban Nha là những cầu thủ có thể quyết định cục diện trận đấu.

Nếu bộ đôi này kiểm soát được khu trung tuyến, Tây Ban Nha sẽ buộc Pháp phải lùi sâu phòng ngự và hạn chế đáng kể những pha phản công tốc độ. Còn nếu Pháp khai thác được khoảng trống sau lưng 2 hậu vệ biên Tây Ban Nha, Mbappe cùng Dembele sẽ có rất nhiều đất diễn.

Lịch sử đối đầu gần đây mang lại đôi chút lợi thế tâm lý cho Tây Ban Nha khi La Roja liên tiếp giành chiến thắng trước Pháp ở EURO 2024 và UEFA Nations League 2025.

Tuy nhiên, thống kê vẫn chỉ là thống kê. Pháp đang đứng trước cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Một cột mốc đặc biệt đủ để tạo thêm động lực cho toàn đội, nhất là với Mbappe - người còn hướng đến những kỷ lục cá nhân nếu tiếp tục cùng “Les Bleus” tiến sâu.

Và từ những gì 2 đội đã thể hiện tại World Cup 2026, Pháp đang nhỉnh hơn đôi chút nhờ chiều sâu đội hình cùng sự bùng nổ của hàng công. Nếu duy trì được sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đủ khả năng giành chiến thắng sít sao để ghi tên mình vào trận chung kết.