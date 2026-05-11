Công bố quyết định kiểm tra chống khai thác hải sản IUU

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi công bố

Theo quyết định được công bố, đoàn kiểm tra gồm 9 thành viên có trách nhiệm kiểm tra các nội dung về kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong công tác quản lý đội tàu; kết quả thực hiện các quy định pháp luật về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá; kết quả thực hiện các quy định pháp luật về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; kết quả thực hiện các quy định pháp luật về xử lý tàu cá mất kết nối VMS khi hoạt động trên biển, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Đây là đợt kiểm tra nhằm đánh giá nguyên nhân, tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC). Niên độ kiểm tra từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/3/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho biết, đây là đợt kiểm tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của EC, bảo vệ uy tín và lợi ích kinh tế biển của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với đoàn kiểm tra trên tinh thần nghiêm túc - cầu thị - trách nhiệm - trung thực. Đây là cơ hội để thành phố rà soát lại những lỗ hổng trong công tác quản lý, từ đó hoàn thiện bộ máy và quy trình nghiệp vụ.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, phương tiện và các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn kiểm tra làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình kiểm tra, nếu đoàn công tác phát hiện những thiếu sót, yêu cầu các đơn vị phải giải trình, làm rõ và khắc phục ngay.