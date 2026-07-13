Quyết liệt hành động để cán đích tăng trưởng 2 con số

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kết luận cuộc họp

Cần tạo thêm gần 46.000 tỷ đồng giá trị tăng thêm

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm của thành phố ước tăng 8,33%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 40.753 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, quy mô GRDP năm 2026 phải đạt khoảng 86.694 tỷ đồng, đồng nghĩa 6 tháng cuối năm cần tạo thêm khoảng 45.942 tỷ đồng giá trị tăng thêm.

Theo kịch bản tăng trưởng, GRDP 6 tháng cuối năm phải tăng từ 11,5% trở lên, trong đó quý III tăng khoảng 11,6 - 12,1% và quý IV tăng 11,3 - 11,8%.

Theo ông La Phúc Thành, động lực tăng trưởng chủ yếu được kỳ vọng đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng với mức tăng 12 - 13%, đóng góp khoảng 3.070 - 3.330 tỷ đồng; khu vực dịch vụ tăng 9,5 - 10,5%, đóng góp khoảng 3.740 - 4.140 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng từ 4 - 4,5%.

Để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành đề xuất UBND thành phố tập trung cải cách hành chính, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính và 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong năm 2026; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng; kiểm điểm nghiêm các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ đã giao trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu thành lập trên 1.100 doanh nghiệp mới; triển khai cơ chế “làn xanh”, “48 giờ xử lý vướng mắc” cho doanh nghiệp; đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng và hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Huế để tạo quỹ dự án nhằm thu hút đầu tư.

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại cuộc họp

Huy động mọi dư địa tăng trưởng

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.

Các ý kiến tập trung tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng; tăng cường đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, phát huy lợi thế du lịch, di sản thông qua phát triển kinh tế đêm, nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút dòng khách chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dự báo, điều hành kinh tế trên nền tảng dữ liệu số, phát triển kinh tế di sản số; khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu đề nghị tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển OCOP, mở rộng chế biến nông - thủy sản, chủ động nguồn vật liệu phục vụ các dự án và tăng cường phòng, chống thiên tai.

Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc cho biết, ngành công thương sẽ tập trung mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao công suất các nhà máy, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp để sớm đưa vào hoạt động và khởi động các dự án mới. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, mở rộng thị trường thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cho rằng, các chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch chi tiết để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến ngày 30/8 đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn, đến ngày 30/9 đạt 75%.

Theo đồng chí Hoàng Hải Minh, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Vì vậy, các địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Lĩnh vực công nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo đột phá tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Ảnh: Kim Long Motor

Lấy kết quả tăng trưởng làm thước đo trách nhiệm người đứng đầu

Kết luận cuộc họp, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị cần thống nhất nhận thức, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Sau khi GRDP 6 tháng đầu năm đạt 8,33%, 6 tháng cuối năm thành phố phải đạt mức tăng trưởng tối thiểu khoảng 11,68% mới hoàn thành mục tiêu cả năm tăng trên 10%.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, TP. Huế vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Vấn đề quan trọng là phải có cách làm quyết liệt, chủ động và hiệu quả để khai thác tối đa các nguồn lực.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu khẩn trương hoàn thiện và ban hành kế hoạch thực hiện; ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các sở, ngành, địa phương phải cụ thể hóa thành chương trình hành động của từng đơn vị, giao nhiệm vụ rõ người, rõ việc và đánh giá kết quả theo từng tháng, từng quý đối với các chỉ tiêu đã cam kết.

Đồng thời, các ngành phải tiếp tục rà soát, xác định tối đa các dư địa phát triển còn lại; xây dựng kịch bản điều hành cụ thể, lượng hóa bằng các chỉ tiêu và tiến độ thực hiện.

“Đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, cần phải quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, lan tỏa quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đến từng cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao; kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo và các tổ công tác trong việc bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đầu tư công, giải phóng mặt bằng, triển khai dự án; theo dõi tiến độ hằng tháng, hằng quý và thường xuyên tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại, kết nối doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.