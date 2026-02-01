  • Huế ngày nay Online
Sửa đổi các mức phạt vi phạm phòng cháy

HNN.VN - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong đó, Nghị định số 69/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 về vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH theo hướng bổ sung đối tượng "người đứng đầu cơ sở" tại điểm c khoản 1 Điều 45 Luật PCCC và CNCH" chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH để phù hợp với quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

Theo quy định mới, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ, e và điểm g khoản 1 Điều 45 Luật PCCC và CNCH thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH nhưng chưa có văn bản thông báo kết quả huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

 Hành vi trang bị phương tiện chữa cháy không đảm bảo theo quy định sẽ bị phạt tiền ở mức cao

 Đối với vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, Nghị định số 69/2026/NĐ-CP bổ sung cụm từ "không đủ đối tượng bảo hiểm" tại khoản 1 Điều 17: "Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không đủ đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoặc không đúng mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định đối với cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc" để phù hợp với Điều 35 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Điều 23 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo hiểm.

Trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm bị phạt tới 40 triệu đồng

Đồng thời, Nghị định số 69/2026/NĐ-CP bổ sung điểm c của khoản 8 Điều 20 vi phạm quy định về trang bị, lắp đặt phương tiện PCCC và CNCH.

Theo quy định mới, hành vi trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới không bảo đảm theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định bị phạt tới 5 triệu đồng

Đồng thời, Nghị định số 69/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21; trong đó, bổ sung quy định về yêu cầu kĩ thuật và duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định.

Cụ thể, Nghị định số 69/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không duy trì đủ số lượng hoặc không bảo đảm yêu cầu kĩ thuật theo quy định của phương tiện chữa cháy thông dụng, dụng cụ phá dỡ thô sơ đã được trang bị, lắp đặt; không duy trì trữ lượng nước chữa cháy theo quy định.

Ngoài bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, nhiều cơ quan đơn vị còn tổ chức tập huấn cho nhân viên hàng năm

Sửa đổi quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về ngăn cháy

Bên cạnh đó, Nghị định số 69/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2, 4, 5 Điều 25 vi phạm quy định về ngăn cháy như sau:

“2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy đã được trang bị, lắp đặt.”.

“4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì khoảng cách phòng cháy, chữa cháy giữa nhà, công trình.”.

“5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt vật liệu ngăn cháy hoặc cửa ngăn cháy hoặc vách ngăn cháy hoặc màn ngăn cháy hoặc rèm ngăn cháy hoặc vật liệu chống cháy”.

Mức phạt tiền quy định ở trên là mức phạt được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân.

Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cộng đồng dân cư vi phạm các quy định bị áp dụng mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm hành chính…

VPCP
Hơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

Theo thống kê nhanh của Cục Hải quan, riêng trong ngày 30/1/2026, tại các cửa khẩu biên giới đường bộ và đường thủy hiện đang tồn đọng hơn 1.300 phương tiện (bao gồm xe ô-tô, ghe, thuyền) chở nông sản tươi sống và thực phẩm nhập khẩu chưa có kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm để được thông quan.

Hơn 1 300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm
Đổi tiền mới dịp Tết có thu phí là vi phạm pháp luật

Những ngày cận tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền mới, tiền lẻ để lì xì tăng cao. Trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện rầm rộ các dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ có thu phí, với những lời mời chào hấp dẫn như “tiền mới 100%, giao tận nơi”, “đổi nhanh, phí thấp”. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc đổi tiền mới có thu phí là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể bị xử phạt nghiêm khắc.

Đổi tiền mới dịp Tết có thu phí là vi phạm pháp luật
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ An Lỗ

Tối 5/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 5, thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy CC&CNCH - Công an thành phố Huế phối hợp với UBND phường Phong Thái tổ chức thực tập phương án CC&CNCH tại chợ An Lỗ. Đây là hoạt động nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy nổ, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) chuyên nghiệp với lực lượng tại chỗ, góp phần đảm bảo an toàn cho tiểu thương và người dân khu vực chợ.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ An Lỗ
Ngày đầu kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách, xử lý 109 trường hợp vi phạm

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thực hiện Kế hoạch phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam trong kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách (từ 12 giờ ngày 10/12/2025), trong ngày đầu triển khai, các Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã bố trí 24 ca, kiểm soát tại 20 vị trí, kiểm soát 1036 phương tiện (597 xe khách tuyến cố định, 439 xe khách hợp đồng).

Ngày đầu kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách, xử lý 109 trường hợp vi phạm

