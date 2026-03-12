  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/03/2026 19:33

15 khu vực bỏ phiếu riêng của TP. Huế

HNN.VN - Theo Ủy ban Bầu cử, có 15 khu vực bỏ phiếu riêng (KVBPR) với 15.850 cử tri (CT) trong tổng số khoảng 1.000.000 CT toàn thành phố. Trong số này, phường An Cựu nhiều nhất: 5 KVBPR với 8.435 CT; tiếp đó là phường Thuận Hóa: 4 KVBPR với 2.481 CT; phường Phú Bài: 2 KVBPR với 2.200 CT…

Chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinhĐưa thông tin bầu cử đến gần hơn với thế hệ trẻTrưng bày tư liệu sách, ảnh về bầu cử

Theo Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Khu vực bỏ phiếu là phạm vi địa lý hành chính có số dân nhất định. Việc chia khu vực bỏ phiếu mang ý nghĩa kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 CT đến 4.000 CT. Ở miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung dù chưa có đủ 300 CT cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng: Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 CT trở lên; đơn vị vũ trang nhân dân; cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Dưới đây là cụ thể 15 KVBPR tại 7 phường, xã trên địa bàn thành phố.

 

 Từ khóa:
bầu cửkhóa XVIbỏ phiếuđặc biệtthành phố Huếbỏ phiếu riêng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Sáng 12/3, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Khe Tre. Cùng đi có lãnh đạo HĐND, UBND thành phố và đại diện các sở, ngành liên quan.

Tập trung cao độ, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông
Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử

Sáng 12/3, lãnh đạo Công ty Điện Huế (PC Huế) thông tin, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các cấp chính quyền địa phương về đảm bảo cung ứng điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, PC Huế đã chủ động xây dựng phương án, triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trước, trong thời gian diễn ra bầu cử.

Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử
Chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh

Chiều 11/3, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại các khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Thủy Xuân và An Cựu.

Chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top