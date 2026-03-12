15 khu vực bỏ phiếu riêng của TP. Huế

Theo Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: Khu vực bỏ phiếu là phạm vi địa lý hành chính có số dân nhất định. Việc chia khu vực bỏ phiếu mang ý nghĩa kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 CT đến 4.000 CT. Ở miền núi, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung dù chưa có đủ 300 CT cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu.

Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng: Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 CT trở lên; đơn vị vũ trang nhân dân; cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.

Dưới đây là cụ thể 15 KVBPR tại 7 phường, xã trên địa bàn thành phố.