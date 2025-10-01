Đảm bảo an toàn điện và phòng cháy nổ tại các chợ

Đảm bảo an toàn điện ở chợ truyền thống cần được đặt lên hàng đầu

Tại hội nghị, các báo cáo viên thuộc Sở Công Thương đã trao đổi chia sẻ những quy định pháp luật quan trọng, như: Luật Điện lực (sửa đổi, bổ sung); Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 17/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh của Bộ Công Thương; cùng các thông tư mới của bộ, ngành liên quan về hướng dẫn kỹ thuật an toàn điện, quản lý thiết bị điện tại nơi công cộng, chợ và quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện, PCCC.

Qua trao đổi, chia sẻ, các đại biểu được tìm hiểu thêm các quy định mới về lắp đặt hệ thống điện tại chợ, tiêu chuẩn kỹ thuật dây dẫn, cầu dao, aptomat; trách nhiệm của Ban quản lý chợ, hộ kinh doanh khi để xảy ra sự cố do vi phạm quy định; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng nhận diện rủi ro, xử lý tình huống khẩn cấp, sử dụng thiết bị PCCC tại chỗ…

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Lương Bảy cho biết, hiện nay, toàn thành phố có 145 chợ lớn nhỏ đang hoạt động, với hàng chục nghìn hộ kinh doanh sử dụng điện hàng ngày. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn điện và PCCC tại các chợ còn nhiều bất cập. Qua hội nghị này, các bên liên quan có dịp trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, đưa ra các giải pháp hữu ích để giúp các đơn vị quản lý, hộ kinh doanh nâng cao ý thức, từ đó giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho người, tài sản ở các chợ.