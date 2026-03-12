Khơi thông dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi làm việc

Tín dụng tăng trưởng tốt

Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 đã kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình tổ chức mới theo chủ trương sắp xếp và kiện toàn bộ máy; hoàn thành việc hợp nhất, sáp nhập NHNN chi nhánh 5 tỉnh, thành phố để đưa NHNN Khu vực 9 đi vào hoạt động an toàn, hiệu quả. Về mạng lưới hoạt động của các TCTD, trên địa bàn có 29 chi nhánh cấp 1; 100 phòng giao dịch, 7 quỹ tín dụng nhân dân. Trong 2 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động tại các TCTD trên địa bàn đạt 92.262 tỷ đồng tăng 0,88% so với cuối năm 2025.

Các TCTD trên địa bàn thành phố đã mở rộng tín dụng an toàn hiệu quả, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên. Đến cuối tháng 2/2026, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 97.645 tỷ đồng, tăng 1,92% so với cuối năm 2025. Tín dụng đối với 3 ngành mũi nhọn đều có bước tăng trưởng. Tín dụng đối với ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 6.000 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2025; tín dụng đối với ngành công nghiệp xây dựng ước đạt 25.700 tỷ đồng tăng 1,65% và tín dụng đối với ngành thương mại dịch vụ đạt 65.800 tỷ đồng, tăng 1,13% so với cuối năm 2025.

Các TCTD cũng chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Tính đến cuối tháng 2/2026, tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn ước đạt 18.400 tỷ đồng tăng 2,42%; tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 17.500 tỷ đồng tăng 1,56%; tín dụng đối với xuất khẩu ước đạt 6.000 tỷ đồng tăng 4,11%; cho vay công nghiệp hỗ trợ ước đạt 1.600 tỷ đồng giảm 4,4% so với cuối năm 2025.

Ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 chia sẻ các vấn đề liên quan

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cũng thực hiện 24 chương trình tín dụng chính sách đến đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng dư nợ đến cuối tháng 2 là 5.975 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm.

Ông Phạm Bá Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 9 nhìn nhận, các TCTD trên địa bàn đã triển khai các giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế, nhất là các hoạt động kinh tế, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cuối năm và dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là tín dụng đối với bất động sản.

Tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển tải vốn

Tại buổi làm việc, các TCTD trên địa bàn đã chia sẻ những khó khăn trong hoạt động. Trong đó, các ý kiến tập trung phản ánh việc tiếp cận các thông tin, dự án, nhà đầu tư vào địa bàn thành phố còn hạn chế. Tỷ lệ nợ xấu trên địa bàn thành phố đang được kiểm soát ở mức an toàn, tuy nhiên công tác thu hồi nợ và xử lý nợ xấu vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính ảnh hưởng đến hoạt động của các TCTD trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng là một trong những mạch dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, việc khơi thông dòng chảy tín dụng, đưa nguồn vốn đến đúng địa chỉ, hướng vào các lĩnh vực ưu tiên và các dự án động lực có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là khi thành phố đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc để Huế phát triển bền vững trong năm 2026 và tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội nắm bắt nhu cầu vốn thực tế của người dân

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao những đóng góp của các ngân hàng trên địa bàn trong công tác an sinh xã hội, khơi thông dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng. Đồng thời đề nghị, các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng trên địa bàn nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuyển tải vốn, tạo điều kiện thuận lợi để các TCTD đẩy nhanh dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và những dự án có khả năng lan tỏa cho nền kinh tế. Đồng thời, các ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong tiếp cận vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát rủi ro, tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Lãnh đạo UBND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng các TCTD trong tháo gỡ các vướng mắc liên quan, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Qua đó vừa tạo điều kiện để hệ thống TCTD phát huy vai trò dẫn vốn cho nền kinh tế, vừa thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.