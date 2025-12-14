Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ An Lỗ

Lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng có mặt hiện trường

Theo tình huống giả định, vào lúc 18 giờ ngày 5/1, xảy ra cháy tại ki-ốt kinh doanh quần áo may sẵn của tiểu thương Nguyễn Thị A trong khu vực chợ An Lỗ. Nguyên nhân được xác định do sự cố hệ thống điện, phát sinh tia lửa điện bắn ra gặp các vật liệu dễ cháy như vải, quần áo, kệ gỗ… khiến đám cháy bùng phát nhanh. Do đặc thù hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa lan rộng, tỏa ra lượng nhiệt lớn và sinh nhiều khói khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các ki-ốt lân cận, khu nhà ở kết hợp kinh doanh trong chợ và khu dân cư xung quanh.

Tập trung phương tiện, lăng vòi để dập lửa

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp ban đầu như báo động cháy, gọi điện báo Chủ tịch UBND phường Phong Thái và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp qua số 114; tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn, cứu người bị mắc kẹt; di chuyển hàng hóa, tài sản và các vật liệu nguy hiểm ra khỏi khu vực cháy; đồng thời sử dụng bình chữa cháy, lăng vòi để dập lửa, ngăn cháy lan.

Vừa chữa cháy, vừa hướng dẫn tiểu thương người dân trong khu vực thoát nạn

Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, diện cháy rộng, trong khi phương tiện và trang bị bảo hộ của lực lượng PCCC cơ sở còn hạn chế, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tình huống giả định có hơn 10 nạn nhân bị mắc kẹt do hít phải khói khí độc, buộc phải chờ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến cứu nạn.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, Chủ tịch UBND phường Phong Thái đã chỉ đạo huy động các lực lượng an ninh trật tự cơ sở, công an phường, lực lượng quân sự địa phương đến hiện trường phối hợp hỗ trợ chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự và cứu người, cứu tài sản.

Báo cáo buổi diễn tập diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch ban đầu

Nhận được tin báo, Đội PCCC&CNCH khu vực 5 đã nhanh chóng huy động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và cứu nạn, 1 xe bồn tiếp nước, 2 máy thổi khói cùng 21 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp cứu người, chống cháy lan và dập tắt đám cháy.

Buổi thực tập diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Qua đó, các lực lượng tham gia được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng trong công tác CC&CNCH. Việc tổ chức thực tập phương án tại các chợ, khu vực đông dân cư là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về PCCC, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố cháy nổ xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.