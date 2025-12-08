Ngày đầu kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách, xử lý 109 trường hợp vi phạm

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương. Ảnh tư liệu, minh họa: Minh Phú/TTXVN

Qua đó, lập biên bản 109 trường hợp (64 lái xe, 45 chủ phương tiện), trừ điểm giấy phép lái xe 31 trường hợp, tước phù hiệu 28 trường hợp, tạm giữ phương tiện 3 trường hợp, xác định 1 xe hợp đồng trá hình.

Trong số các trường hợp vi phạm, có 5 trường hợp chở quá số người quy định; 3 trường hợp đón trả khách sai quy định; 7 trường hợp không chạy đúng tuyến; 4 trường hợp không có lệnh vận chuyển; 18 trường hợp không có hoặc không mang theo hợp đồng vận tải hoặc có hợp đồng vận tải nhưng không đúng theo quy định; 4 trường hợp không có danh sách hành khách, chở người không có tên trong danh sách hành khách; 2 trường hợp vi phạm về giám sát hành trình; 6 trường hợp không có hoặc không gắn phù hiệu. Bên cạnh đó là các hành vi vi phạm về tốc độ, tránh vượt, vi phạm liên quan đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định, dừng đỗ trên đường cao tốc, sử dụng điện thoại.

Trong đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 bố trí 2 ca công tác, kiểm soát 210 phương tiện, lập 8 biên bản, tạm giữ 2 phương tiện. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 bố trí 5 ca công tác, kiểm soát 213 phương tiện, lập 26 biên bản, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp, tước phù hiệu 6 trường hợp. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 bố trí 4 ca công tác, kiểm soát 192 phương tiện, lập 32 biên bản, trừ điểm giấy phép lái xe 8 trường hợp, tước phù hiệu 9 trường hợp, tạm giữ phương tiện 1 trường hợp.