Đồng bộ giải pháp, kiềm chế cháy, nổ

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và thoát nạn cho học sinh

Dưới sức ép của quá trình đô thị hóa và sự gia tăng các loại hình kinh doanh, dịch vụ, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP. Huế được đặt ra với yêu cầu ngày càng cao. Từ thực tiễn đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đổi mới theo hướng thiết thực, sát thực tiễn. Thay cho lối tuyên truyền hành chính, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền trực tiếp, thực hành kỹ năng, diễn tập chữa cháy và thoát nạn tại khu dân cư, chung cư, cơ sở kinh doanh, trường học. Các mô hình PCCC tại cơ sở như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Phòng cháy các ngõ, hẻm sâu xe chữa cháy không tiếp cận được”... được nhân rộng, phát huy vai trò lực lượng tại chỗ, nâng cao ý thức và khả năng phòng ngừa của người dân.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó. Trong năm, Công an thành phố Huế đã tổ chức 5 lớp huấn luyện chữa cháy, CNCH cho hơn 400 cán bộ, chiến sĩ; 24 lớp huấn luyện PCCC với hơn 1.300 học viên và 16 lớp CNCH với hơn 500 học viên. Nổi bật, buổi diễn tập tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế huy động hơn 1.700 người và 35 phương tiện tham gia, qua đó nâng cao kỹ năng xử lý sự cố và phối hợp các lực lượng.

Hiệu quả của công tác chuẩn bị được thể hiện rõ trong đợt mưa lũ lớn cuối tháng 10/2025. Khi thiên tai xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động toàn bộ quân số, triển khai 17 tổ công tác, 17 phương tiện thủy và 5 xe chữa cháy, CNCH trực 24/24. Đơn vị đã hỗ trợ hơn 1.500 người dân, di chuyển 300 lượt người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn và vận chuyển 59 bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: “Công tác PCCC chỉ thực sự hiệu quả khi được triển khai chủ động, đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Trên cơ sở đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố xác định lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm trọng tâm”.

Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu ban hành hơn 100 văn bản triển khai nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố. Các văn bản tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện an toàn PCCC; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, không để phát sinh nguy cơ cháy, nổ phức tạp.

Năm 2025 cũng là năm Luật PCCC&CNCH chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Công an TP. Huế đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt và tập huấn với hơn 550 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự. Hoạt động tuyên truyền tiếp tục đổi mới, gắn lý thuyết và thực hành. Hơn 200 buổi phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng chữa cháy, CNCH tại chung cư, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thu hút hơn 34.000 người tham gia.