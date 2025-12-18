  • Huế ngày nay Online
Đồng bộ giải pháp, kiềm chế cháy, nổ

HNN - "Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2025, tình hình cháy, nổ trên địa bàn thành phố Huế được kiềm chế hiệu quả; số vụ cháy giảm so với năm trước, không để xảy ra thiệt hại về người; nhiều vụ việc sự cố, tai nạn được xử lý kịp thời", Thượng tá Phan Thanh Phong, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Huế cho biết.

 Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy và thoát nạn cho học sinh

Dưới sức ép của quá trình đô thị hóa và sự gia tăng các loại hình kinh doanh, dịch vụ, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TP. Huế được đặt ra với yêu cầu ngày càng cao. Từ thực tiễn đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đổi mới theo hướng thiết thực, sát thực tiễn. Thay cho lối tuyên truyền hành chính, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền trực tiếp, thực hành kỹ năng, diễn tập chữa cháy và thoát nạn tại khu dân cư, chung cư, cơ sở kinh doanh, trường học. Các mô hình PCCC tại cơ sở như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Phòng cháy các ngõ, hẻm sâu xe chữa cháy không tiếp cận được”... được nhân rộng, phát huy vai trò lực lượng tại chỗ, nâng cao ý thức và khả năng phòng ngừa của người dân.

Công tác huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phương án chữa cháy và CNCH được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó. Trong năm, Công an thành phố Huế đã tổ chức 5 lớp huấn luyện chữa cháy, CNCH cho hơn 400 cán bộ, chiến sĩ; 24 lớp huấn luyện PCCC với hơn 1.300 học viên và 16 lớp CNCH với hơn 500 học viên. Nổi bật, buổi diễn tập tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế huy động hơn 1.700 người và 35 phương tiện tham gia, qua đó nâng cao kỹ năng xử lý sự cố và phối hợp các lực lượng.

Hiệu quả của công tác chuẩn bị được thể hiện rõ trong đợt mưa lũ lớn cuối tháng 10/2025. Khi thiên tai xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động toàn bộ quân số, triển khai 17 tổ công tác, 17 phương tiện thủy và 5 xe chữa cháy, CNCH trực 24/24. Đơn vị đã hỗ trợ hơn 1.500 người dân, di chuyển 300 lượt người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn và vận chuyển 59 bệnh nhân nguy kịch đi cấp cứu.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: “Công tác PCCC chỉ thực sự hiệu quả khi được triển khai chủ động, đồng bộ, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân. Trên cơ sở đó, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố xác định lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở làm trọng tâm”.

Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu ban hành hơn 100 văn bản triển khai nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Công an và UBND thành phố. Các văn bản tập trung nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện an toàn PCCC; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, không để phát sinh nguy cơ cháy, nổ phức tạp.

Năm 2025 cũng là năm Luật PCCC&CNCH chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Công an TP. Huế đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai, tổ chức hội nghị quán triệt và tập huấn với hơn 550 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham dự. Hoạt động tuyên truyền tiếp tục đổi mới, gắn lý thuyết và thực hành. Hơn 200 buổi phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng chữa cháy, CNCH tại chung cư, trường học, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thu hút hơn 34.000 người tham gia.

Với những kết quả đạt được, năm 2025, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH có 14 lượt tập thể và gần 40 lượt cá nhân được khen thưởng, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ sự bình yên và an toàn cho Nhân dân.

 

Bài, ảnh: Phan Bé
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng bộ chính sách an sinh trong tăng lương tối thiểu năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng 7,2%, tương ứng mức tăng từ 250 đến 350 nghìn đồng/tháng tùy theo vùng, tác động trực tiếp tới thị trường lao động với hàng chục triệu người làm công, ăn lương.

Đồng bộ chính sách an sinh trong tăng lương tối thiểu năm 2026
Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo

Bằng việc lồng ghép hiệu quả các nguồn lực và tận dụng lợi thế tiềm năng tại địa phương, thời gian qua, nhiều gia đình ở phường Phong Phú đã nỗ lực vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững.

Khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Vay online nhanh trên MoMo - Giải pháp tài chính tiện lợi cho cuộc sống hiện đại

Nhu cầu vay tiền nhanh để chi tiêu, sửa nhà, thanh toán học phí hay xử lý công việc cá nhân ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống hiện đại. Nếu trước đây người dùng phải đến ngân hàng và mất nhiều thời gian làm thủ tục, thì nay, với sự phát triển của công nghệ tài chính, vay online nhanh với sản phẩm Vay Nhanh trên ứng dụng MoMo đã trở thành giải pháp linh hoạt, an toàn và dễ dàng tiếp cận hơn bao giờ hết.

Vay online nhanh trên MoMo - Giải pháp tài chính tiện lợi cho cuộc sống hiện đại
Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh

Tình trạng ô nhiễm sông, hồ đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều địa phương. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đánh giá khả năng chịu tải của sông – tức giới hạn ô nhiễm mà dòng nước có thể tiếp nhận mà vẫn duy trì tự làm sạch – được coi là giải pháp quan trọng để phát triển đô thị xanh và bền vững.

Đánh giá khả năng chịu tải sông hồ, giải pháp phát triển đô thị xanh
Đồng bộ hạ tầng, tạo động lực phát triển

Hạ tầng giao thông và đô thị Huế thời gian qua đã có nhiều thay đổi rõ nét với hàng loạt dự án (DA) trọng điểm, quy mô được đầu tư, triển khai mở ra không gian kết nối mới cho thành phố.

Đồng bộ hạ tầng, tạo động lực phát triển

