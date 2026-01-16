Trang bị kỹ năng ứng dụng AI và giáo dục STEM cho giáo viên trường dân tộc nội trú

Các giáo viên ứng dụng AI gắn liền với điều kiện thực tế của trường dân tộc nội trú

Đây là hoạt động triển khai Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Tham gia tập huấn có cán bộ quản lý, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố, Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới và Trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông. Các giáo viên được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời nâng cao năng lực triển khai giáo dục STEM phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù học sinh dân tộc nội trú.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn chú trọng hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với văn hóa bản địa, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, phát triển tư duy sáng tạo gắn liền với điều kiện thực tế của trường dân tộc nội trú. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo môi trường học tập hiện đại, hấp dẫn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.