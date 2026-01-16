  • Huế ngày nay Online
Trang bị kỹ năng ứng dụng AI và giáo dục STEM cho giáo viên trường dân tộc nội trú

HNN.VN - Từ ngày 15 đến 18/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực triển khai giáo dục STEM và tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn.

Các giáo viên ứng dụng AI gắn liền với điều kiện thực tế của trường dân tộc nội trú

Đây là hoạt động triển khai Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền.

Tham gia tập huấn có cán bộ quản lý, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố, Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới và Trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông. Các giáo viên được trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời nâng cao năng lực triển khai giáo dục STEM phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù học sinh dân tộc nội trú.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn chú trọng hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp gắn với văn hóa bản địa, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, qua đó giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất, định hướng nghề nghiệp phù hợp.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp, phát triển tư duy sáng tạo gắn liền với điều kiện thực tế của trường dân tộc nội trú. Từ đó, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo môi trường học tập hiện đại, hấp dẫn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

MINH HIỀN
Trang bịkỹ năngứng dụngAIgiáo dục STEMgiáo viêntrường dân tộc nội trú
Mỗi giáo viên và tập thể Trường Mầm non Vinh Hà đã dành trọn vẹn yêu thương, để các cháu luôn vui tươi, khỏe mạnh và tuổi thơ luôn có khu vườn cổ tích đúng nghĩa.

Chiều 12/1, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, UBND thành phố phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM thuộc Chương trình Stem Innovation Petrovietnam. Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang.

Huế không tiếp cận đô thị thông minh (ĐTTM) như một bài toán công nghệ đơn thuần. Thay vì bắt đầu từ nền tảng hay hệ thống phức tạp, thành phố đặt câu hỏi căn bản hơn: Ai sẽ là người vận hành ĐTTM, và họ có đủ năng lực số để làm điều đó hay không? Cách đặt vấn đề này đã định hình một hướng đi khác biệt - lấy con người làm trung tâm của tiến trình chuyển đổi số.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại tiện ích công nghệ mà còn mở ra một phương thức dạy - học hoàn toàn khác, đánh dấu bước chuyển quan trọng của giáo dục Huế trên hành trình chuyển đổi số.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến, nhiều bạn trẻ bắt đầu đối mặt với hiện tượng “rỗng não AI” khi sự lệ thuộc vào trí tuệ thông minh khiến tư duy chậm lại, khả năng tự suy nghĩ và sáng tạo bị bào mòn. AI hoàn toàn không xấu. Vấn đề là chúng ta sử dụng AI như thế nào để nâng cao chất lượng việc học và việc làm của riêng mình.

