Thụy Sĩ hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp quản lý ngành du lịch

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ

Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong lộ trình quốc tế hóa nhân lực ngành du lịch Việt Nam, khi hai đơn vị này chính thức trở thành đối tác của chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn cao cấp Thụy Sĩ (Swiss EHT).

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, thông qua điều phối của dự án ST4SD, mô hình chuyển giao tri thức đảm bảo chất lượng quốc tế được Trường Kinh doanh Khách sạn EHL (Thụy Sĩ) xây dựng, chuyển giao cho Trường Cao đẳng Du lịch Huế và Trường Du lịch - Đại học Huế.

Chương trình được thiết kế linh hoạt với mô hình học tập hiện đại: 80% học trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập của Trường Kinh doanh Khách sạn EHL - cơ sở đào tạo số 1 thế giới về quản trị khách sạn và 20% học trực tiếp. Điểm khác biệt cốt lõi của Swiss EHT là việc lồng ghép các nguyên tắc phát triển bền vững vào mọi module, từ quản trị vận hành F&B đến lãnh đạo chiến lược, giúp nhà quản lý cân bằng giữa lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đánh giá: “Việc triển khai chương trình đào tạo Quản trị Khách sạn cao cấp Thụy Sĩ (Swiss EHT) tại Huế là bước đi chiến lược để chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch theo đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này không chỉ nâng tầm năng lực cạnh tranh cho du lịch miền Trung, mà còn đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững của địa phương trong tương lai”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Andri Meier, Phó Trưởng phòng Hợp tác, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam nhấn mạnh: “Thông qua dự án ST4SD, Chính phủ Thụy Sĩ cam kết đồng hành cùng Việt Nam để đạt được các mục tiêu chiến lược của ngành du lịch một cách bền vững. Việc triển khai chương trình Swiss EHT tại Huế không chỉ đơn thuần là chuyển giao kiến thức, mà còn thúc đẩy các cơ sở đào tạo địa phương trở thành trung tâm cung ứng nhân lực chất lượng cao, giúp du lịch miền Trung nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ toàn cầu, thu hút đầu tư và tạo thêm nhiều cơ hội việc làm”.