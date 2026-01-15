Đổi tiền mới dịp Tết có thu phí là vi phạm pháp luật

Công khai đổi tiền mới thu phí trên các trang mạng xã hội

Anh Nguyễn Ngọc Thanh (phường Thuận Hóa) cho biết, do có nhu cầu đổi tiền mới để lì xì dịp Tết, anh đã lên mạng tìm kiếm các trang nhận đổi tiền. Qua trao đổi, anh được báo mức phí từ 40 - 100 ngàn đồng cho 1 triệu đồng tiền mới, tùy theo mệnh giá tiền cần đổi. “Ban đầu tôi định đổi cho tiện, nhưng sau khi tìm hiểu thì mới biết đây là hành vi trái pháp luật, nếu thực hiện là vô tình tiếp tay cho vi phạm pháp luật, nên tôi đã quyết định không tiếp tục giao dịch”, anh Thanh chia sẻ.

Không chỉ người có nhu cầu đổi tiền, nhiều cá nhân còn bị lôi kéo tham gia làm cộng tác viên đổi tiền mới để hưởng hoa hồng. Chị Trần Thị Vân (phường Hóa Châu) từng được mời tham gia làm cộng tác viên đổi tiền mới để hưởng hoa hồng. Không cần “ôm” tiền, chỉ cần đăng bài quảng cáo để đổi tiền, khi có khách sẽ nhận tiền và giao để thu phí, kiếm thêm thu nhập dịp Tết. “Lúc đầu tôi thấy cũng đơn giản, chỉ là kết nối người có tiền và người cần đổi. Nhưng sau khi đọc các bài tuyên truyền của cơ quan chức năng, tôi mới biết đây là hành vi trái pháp luật nên đã từ chối”, chị Vân kể.

Theo Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 25/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông quy định rõ các hành vi thu, đổi tiền mới, tiền lẻ của cá nhân, tổ chức nhằm hưởng phần trăm chênh lệch đều là hành vi trái pháp luật.

Tại điểm a, khoản 5, Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng) nêu rõ: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân thực hiện hành vi đổi tiền không đúng quy định của pháp luật. Đối với tổ chức vi phạm, mức xử phạt tăng lên từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng (theo điểm b, khoản 3, Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP).

Như vậy, cá nhân thực hiện việc đổi tiền mới, tiền lẻ online có thu phí trong dịp Tết đều có thể bị xử phạt hành chính ở mức cao; các tổ chức, nhóm hoạt động chuyên nghiệp càng phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc hơn.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, hoạt động đổi tiền trái phép trên mạng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với các dịch vụ đổi tiền lấy phí, bởi ngoài việc vi phạm pháp luật, người dân còn có thể gặp phải tiền giả, hoặc bị chiếm đoạt tiền đặt cọc khi giao dịch online.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Công điện 01/CĐ-NHNN, yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tăng cường phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong mua bán ngoại tệ, vàng và đổi tiền không đúng quy định.

Đặc biệt, trong trường hợp lợi dụng hoạt động đổi tiền, tàng trữ, vận chuyển hoặc lưu hành tiền giả, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; nếu tiền giả có trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 năm đến 12 năm; trường hợp từ 50 triệu đồng trở lên, có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản.

Trước thực trạng các dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ có thu phí đang “nở rộ” trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đổi tiền trái phép, không tiếp tay quảng bá hay làm trung gian cho các hoạt động này. Khi có nhu cầu sử dụng tiền mặt dịp Tết, người dân nên thực hiện đúng quy định, thông qua các kênh hợp pháp của ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không chỉ giúp mỗi người tránh được rủi ro pháp lý, tài chính, mà còn góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nhất là trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.