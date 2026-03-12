Thông qua 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố

Nhà tưởng niệm tại Tiểu khu 67 - một trong những di tích được đề nghị xếp hạng. Ảnh: BTLS

Theo đó, Hội đồng đã xem xét 29 hồ sơ khoa học, trong đó gồm 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ các di tích đã được xếp hạng.

Cụ thể, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã lập 5 hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố, gồm: nhà thờ họ Đoàn làng Mỹ Lợi, nhà thờ họ Lê Phước, nhà thờ họ Nguyễn (Anh) tại xã Vinh Lộc, đình Mỹ Lam và nhà thờ họ Tạ Quang tại phường Mỹ Thượng.

Trong khi đó, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế đã xây dựng 24 hồ sơ khoa học, bao gồm 13 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích mới và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ các di tích đã được xếp hạng.

Các di tích đề nghị xếp hạng mới khá đa dạng về loại hình, gồm đình làng, chùa, miếu, nhà tưởng niệm, địa điểm lịch sử, di tích lưu niệm danh nhân… tiêu biểu như đình Liễu Cốc Thượng, đình và chùa Phú Ốc, nhà Moong truyền thống của người Pa Cô tại A Lưới, đình Ưu Điềm, chùa Ưu Điềm, nhà tưởng niệm tại Tiểu khu 67, đình Hiền Lương, điện thờ và lăng mộ Lê Trại, Nguyễn Đương, Nguyễn Đà, cùng một số địa điểm lịch sử gắn với các sự kiện cách mạng.

Đối với 11 di tích đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia như Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu, lăng mộ và nhà thờ Đặng Huy Trứ, chùa Giác Lương, mộ Nguyễn Lộ Trạch, đình Mỹ Lợi, cùng 6 di tích cấp thành phố như đình Phù Bài, địa điểm chợ Kháng chiến, địa điểm chiến thắng Thanh Hương, lăng mộ Lê Văn Miến, dốc Ba Trục và đồn Đất Đỏ. Việc điều chỉnh nhằm cập nhật ranh giới bảo vệ di tích phù hợp với tình hình thực tế quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về di sản văn hóa.

Qua thảo luận, các thành viên Hội đồng đánh giá các hồ sơ khoa học đều được chuẩn bị công phu, nội dung nghiên cứu nghiêm túc, nguồn tư liệu rõ ràng, đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật. Hồ sơ đã làm nổi bật được giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của di tích, đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản sau khi được xếp hạng.

Vì thế, Hội đồng đã thống nhất thông qua 18 hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp thành phố và 11 hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định xếp hạng theo quy định.