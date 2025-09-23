Xây dựng “lá chắn” phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Các lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế

Tăng cường vai trò của lực lượng tại chỗ

Cuối tháng 7 vừa qua, một cửa hàng sửa chữa, mua bán xe máy điện tại phường Hóa Châu xảy ra hỏa hoạn. Trong lúc chờ lực lượng chức năng đến hiện trường, bằng sự phối hợp hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao, người dân xung quanh đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại các điểm chữa cháy công cộng khống chế thành công đám cháy, ngăn chặn kịp thời thiệt hại về tài sản cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận.

Giữa tháng 8, một vụ cháy gara ô tô tại phường Thanh Thủy được dập tắt kịp thời nhờ tinh thần trách nhiệm của bà con nhân dân. Do chủ gara này đã khóa cửa nên không thể tiếp cận đám cháy, người dân liền nhanh chóng báo tin đến lực lượng cảnh sát PCCC. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khoanh vùng và dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Qua những vụ cháy xảy ra gần đây có thể thấy rõ hiệu quả thiết thực của mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và lực lượng người dân tại chỗ trong công tác phòng ngừa và xử lý cháy nổ ngay tại khu dân cư. Tiếp tục phát huy tinh thần đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế vừa phối hợp UBND phường Phú Xuân triển khai mô hình “PCCC tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được”. Đây là lần đầu tiên, mô hình này được áp dụng trên địa bàn thành phố.

Diễn tập mô hình “Phòng cháy chữa cháy tại các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được” tại phường Phú Xuân

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế, mô hình nhằm nâng cao khả năng ứng phó cháy nổ tại những khu vực có hẻm sâu từ 150m trở lên, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận. Lực lượng tại chỗ được trang bị phương tiện, huấn luyện kỹ năng xử lý ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy ngay trong dân, tận dụng tối đa “5 phút vàng” đầu tiên để khống chế cháy, ngăn cháy lan.

Theo Thượng tá Lê Văn Thứ, Phó Trưởng phòng PCCC&CNCH Công an TP. Huế, ở những hẻm sâu xe chữa cháy không vào được, lực lượng tại chỗ nếu được huấn luyện thành thạo và có phương tiện sẽ xử lý hiệu quả ngay trong “5 phút vàng” ban đầu, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại, ngăn chặn cháy lan. Các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “PCCC các ngõ, hẻm sâu” sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Cần sự đồng lòng

Theo Công an TP. Huế, công tác PCCC&CNCH cần được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự chung tay vào cuộc và đồng lòng, chung sức giữa người dân, chính quyền và lực lượng chức năng. Để giúp người dân chủ động hơn trong công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đã phối hợp với công an các xã, phường về các điểm dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học để tuyên truyền và hướng dẫn PCCC.

Nổi bật, giữa tháng 7, UBND TP. Huế và các cơ quan liên quan tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế. Buổi thực tập quy tụ 1.700 người tham gia, đến từ lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, y tế và các xã, phường cùng nhiều phương tiện chuyên dụng. Qua đó, tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó của các lực lượng khi có sự cố cháy xảy ra; nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên và người dân tại các trung tâm thương mại, nơi có mật độ người tập trung đông và nguy cơ cháy, nổ cao.

Qua buổi thực tập, lãnh đạo UBND TP. Huế đề nghị các sở, cơ quan, ban, ngành của thành phố và UBND 40 xã, phường chủ động phối hợp với Công an thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như: Thường xuyên tổ chức kiểm tra và thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; hiệp đồng chặt chẽ trong điều hành, chỉ đạo, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, xử lý các tình huống cấp bách, phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn; chủ động xây dựng nội dung ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn và làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn tại các khu dân cư và các cơ sở…

Các doanh nghiệp, cơ sở cũng cần thường xuyên tổ chức tốt công tác tự kiểm tra an toàn PCCC; kịp thời khắc phục sơ hở, thiếu sót về PCCC&CNCH, hạn chế các nguyên nhân phát sinh cháy, nổ.

Tại hội nghị sơ kết công tác PCCC&CNCH 6 tháng đầu năm 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND địa phương tập trung triển khai thực hiện Luật PCCC&CNCH, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, ngày 15/5/2025 của Chính phủ. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố công bố danh sách cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC và không có khả năng khắc phục theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại thời điểm đưa vào hoạt động đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành trên địa bàn quản lý.