Phiên chợ vùng cao Khe Tre: Hướng về nguồn cội

Diễn ra trong một ngày, phiên chợ mang đến không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc của vùng cao. Ngay từ 6 giờ sáng, các gian hàng đã được ổn định, trưng bày đa dạng các sản vật địa phương: nông sản như rau rừng, trái cây, các món ăn truyền thống mang đậm hương vị núi rừng, tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống của người Cơ Tu.

Du khách trải nghiệm nhảy sạp

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trưng bày mô hình và truyền thông môi trường với chủ đề “Khi rác kể chuyện hòa bình – Những mảnh ghép làm nên Tổ quốc”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là du khách trẻ. Những chương trình biểu diễn và giao lưu văn nghệ, nơi những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của người Cơ Tu được tái hiện một cách sống động.

Một trong những hoạt động được nhiều người quan tâm là việc mở cửa nhà Gươl: không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Cơ Tu. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa, phong tục tập quán cũng như kiến trúc truyền thống của đồng bào.

Theo kế hoạch, phiên chợ vùng cao Khe Tre sẽ được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần. Ngoài ra, địa phương cũng dự kiến tổ chức thêm các phiên chợ nông sản và các phiên chợ vào dịp lễ nhằm đa dạng hóa hoạt động, thu hút du khách và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương.

Không chỉ là nơi giao thương, phiên chợ còn đóng vai trò như một “cầu nối” văn hóa, giúp đưa những giá trị truyền thống của đồng bào Cơ Tu đến gần hơn với công chúng. Từ ẩm thực, âm nhạc, trò chơi dân gian đến không gian sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều góp phần tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia.

Với định hướng phát triển gắn với du lịch cộng đồng, phiên chợ vùng cao Khe Tre được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời bảo tồn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng cao .