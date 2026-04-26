  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 26/04/2026 15:48

Phiên chợ vùng cao Khe Tre: Hướng về nguồn cội

HNN.VN - Ngày 26/4, tại Nhà Văn hóa Dân tộc xã Khe Tre, chương trình “Phiên chợ vùng cao xã Khe Tre – đợt 1 năm 2026” diễn ra với chủ đề “Hướng về nguồn cội”, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phiên chợ thứ hai của xã Khe Tre kể từ sau khi sáp nhập, tiếp tục khẳng định hướng đi trong việc gắn kết phát triển kinh tế với bảo tồn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.

Diễn ra trong một ngày, phiên chợ mang đến không gian sinh hoạt văn hóa đặc sắc của vùng cao. Ngay từ 6 giờ sáng, các gian hàng đã được ổn định, trưng bày đa dạng các sản vật địa phương: nông sản như rau rừng, trái cây, các món ăn truyền thống mang đậm hương vị núi rừng, tạo nên một bức tranh sinh động về đời sống của người Cơ Tu.

 Du khách trải nghiệm nhảy sạp

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trưng bày mô hình và truyền thông môi trường với chủ đề “Khi rác kể chuyện hòa bình – Những mảnh ghép làm nên Tổ quốc”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là du khách trẻ. Những chương trình biểu diễn và giao lưu văn nghệ, nơi những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống của người Cơ Tu được tái hiện một cách sống động.

Một trong những hoạt động được nhiều người quan tâm là việc mở cửa nhà Gươl: không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Cơ Tu. Tại đây, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về đời sống văn hóa, phong tục tập quán cũng như kiến trúc truyền thống của đồng bào.

Theo kế hoạch, phiên chợ vùng cao Khe Tre sẽ được tổ chức định kỳ mỗi quý một lần. Ngoài ra, địa phương cũng dự kiến tổ chức thêm các phiên chợ nông sản và các phiên chợ vào dịp lễ nhằm đa dạng hóa hoạt động, thu hút du khách và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương.

Không chỉ là nơi giao thương, phiên chợ còn đóng vai trò như một “cầu nối” văn hóa, giúp đưa những giá trị truyền thống của đồng bào Cơ Tu đến gần hơn với công chúng. Từ ẩm thực, âm nhạc, trò chơi dân gian đến không gian sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều góp phần tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cho người tham gia.

Với định hướng phát triển gắn với du lịch cộng đồng, phiên chợ vùng cao Khe Tre được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời bảo tồn và lan tỏa những nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng cao .

Phạm Phước Châu
chợ phiênnông sảnKhe TreNam Đôngvùng caovăn hóaCơ Tu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ra mắt bộ sách “Phan Thuận An với Huế”

Bộ sách “Phan Thuận An với Huế” (NXB Trí Thức) bao gồm 3 cuốn Lịch sử xứ Huế, Văn hóa xứ Huế, Cổ tích xứ Huế vừa được gia đình phối hợp với các đơn vị giới thiệu ra mắt ngày 26/4.

Thúc đẩy văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phục vụ tăng trưởng

Sáng 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tiếp tục triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa...

Phản hồi: Rà soát, tham mưu chấm dứt Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông

Trước những phản ánh của Huế ngày nay (số 388, ra ngày 6/4/2026) và kiến nghị kéo dài của người dân liên quan đến Dự án Nhà máy xi măng Nam Đông tại xã Long Quảng, các cơ quan chức năng thành phố Huế cho biết đang tiến hành rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, quá trình triển khai và sẽ tham mưu UBND thành phố chấm dứt dự án theo đúng quy định pháp luật.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Tủ sách Huế đến người trẻ

Với chủ đề “Thanh âm của sách - dư âm của di sản”, cuộc thi tìm hiểu về Tủ sách Huế do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Huế, Viện Chuyển đổi số và Học liệu (Đại học Huế) tổ chức diễn ra từ 22/4 đến 25/5.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top