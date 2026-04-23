Trốn nóng giữa đại ngàn

Khe suối không chỉ là điểm dùng chân nghỉ mát mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Minh Hằng

Không gian xanh mát từ suối, hồ đến thác

Rời xa sự ngột ngạt của đô thị, Khe Tre mở ra trước mắt du khách những dòng suối trong veo len lỏi qua triền rừng, những tán cây xanh rợp bóng và âm thanh róc rách của nước chảy. Dọc theo các khe suối, thác nước tự nhiên xen kẽ cùng hệ thống hồ thủy điện như hồ thủy điện Thượng Lộ tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình. Nước từ các khe suối đổ về, chảy qua từng tảng đá, tạo thành những hồ nhỏ trong xanh - nơi du khách có thể ngâm mình, thư giãn giữa thiên nhiên.

Một du khách đến từ Đà Nẵng, chị Nguyễn Thùy Linh, chia sẻ sau chuyến trải nghiệm: “Tôi rất ấn tượng với các khe suối ở Khe Tre. Nước trong, mát lạnh, lại không quá sâu nên rất an toàn. Ngồi giữa dòng nước, nghe tiếng suối chảy và nhìn rừng xanh xung quanh, cảm giác như mọi áp lực đều tan biến”.

Điểm nhấn nổi bật trong hành trình khám phá Khe Tre là khu du lịch sinh thái với thác Mơ hùng vĩ do một doanh nghiệp đang khai thác. Thác nước đổ từ trên cao xuống hồ tự nhiên, xung quanh là rừng nguyên sinh xanh mướt, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ vừa quyến rũ. Bên dòng suối, những bungalow - kiểu nhà một tầng, riêng biệt, được thiết kế giản dị, gần gũi thiên nhiên.

Không gian lưu trú tại đây không cầu kỳ, hiện đại nhưng lại ghi điểm bởi sự hài hòa với thiên nhiên. Buổi sáng thức dậy giữa tiếng chim rừng, buổi chiều ngâm mình dưới suối mát, buổi tối lắng nghe tiếng côn trùng và gió rừng - tất cả tạo nên một nhịp sống chậm rãi, thư thái.

Không xa khu vực thác Mơ, một homestay nằm bên Khu du lịch văn hóa Cơ Tu thuộc thôn Dỗi là một điểm dừng chân đáng chú ý. Nằm gần dòng suối và không xa khu vực hồ thủy điện Thượng Lộ, homestay mang đến không gian nghỉ dưỡng thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên và đậm sắc màu văn hóa bản địa.

Tại đây, du khách không chỉ nghỉ ngơi mà còn có cơ hội trải nghiệm đời sống người dân địa phương, thưởng thức các món ăn đặc trưng như cá suối nướng, gà nướng lá chanh, rau rừng… Những bữa cơm giản dị bên dòng suối trong veo trở thành ấn tượng khó quên trong hành trình.

Anh Mai Quốc Bảo (phường An Cựu, TP. Huế) chia sẻ: “Từ thành phố lên đây có cảm giác như bước sang một thế giới khác. Không khí mát hẳn, nước suối trong và lạnh, rất thích hợp để tránh nóng. Chỉ cần ngồi bên suối, nghe tiếng nước chảy thôi cũng đủ thấy nhẹ nhõm”.

Khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng

Ngoài những điểm đến quen thuộc như thác Mơ, Khe Tre còn sở hữu nhiều khe suối và thác nước đẹp như thác Kazan, thác Phướn, khe Tổ Chim… Đây là những nơi có lòng suối nông, nước trong vắt, rất phù hợp cho các hoạt động dã ngoại, cắm trại.

Sự đa dạng về địa hình từ suối, thác đến hồ thủy điện đã tạo nên lợi thế riêng cho Khe Tre trong phát triển du lịch sinh thái. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng lượng khách, bài toán bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên cũng đặt ra cấp thiết.

“Chính quyền địa phương đã xác định hướng đi rõ ràng: Phát triển du lịch gắn với bảo tồn. Theo đó, khuyến khích mô hình du lịch cộng đồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư nhưng vẫn đảm bảo giữ nguyên nét hoang sơ của núi rừng”, Chủ tịch UBND xã Khe Tre Dương Thanh Phước chia sẻ.

Ông Dương Thanh Phước cũng nhìn nhận: Thực tế, Khe Tre vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn. Hạ tầng du lịch chưa đồng bộ, các điểm suối, thác phần lớn còn khai thác nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Điều này khiến trải nghiệm du lịch chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Đặc biệt, đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã ảnh hưởng đáng kể đến nhiều khu vực khe suối. Một số đoạn bị sạt lở, dòng chảy thay đổi, lối đi bị hư hỏng, cảnh quan tự nhiên bị tác động. Dù địa phương đã chủ động khắc phục bước đầu, nhưng về lâu dài vẫn cần thêm nguồn lực để chỉnh trang, bảo vệ hệ sinh thái.

Những khó khăn đó cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc huy động nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư bài bản vào du lịch sinh thái. Khi có sự đồng hành của doanh nghiệp và sự quản lý chặt chẽ của chính quyền, Khe Tre hoàn toàn có thể phát triển theo hướng bền vững.

Không phải những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, Khe Tre hấp dẫn bởi những khe suối mát lành, rừng xanh bạt ngàn. Trong những ngày hè oi bức, Khe Tre trở thành điểm trốn nóng lý tưởng bởi sự trong lành, yên bình hiếm có.

Theo thống kê của UBND xã Khe Tre, năm 2025, địa phương đón hơn 10.000 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú khoảng 2.500 lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4,5 tỷ đồng. Riêng quý I năm 2026 đã có 6.980 lượt khách; trong đó, khách lưu trú 775 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 3,195 tỷ đồng.