Quảng bá, mở rộng thị trường cho nông sản

HNN - Các phiên chợ nông sản, phiên chợ vùng cao… do Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức dịp cuối năm 2025 đã góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, OCOP của địa phương và các đặc sản của đồng bào vùng cao có thêm cơ hội vươn xa.

Sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung trong năm 2026Quảng bá nông sản vùng caoKết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương

Quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số 

Mới đây, HND TP. Huế tổ chức phiên chợ vùng cao vào những ngày cuối năm 2025 tại trung tâm thành phố, nhằm quảng bá, giới thiệu, mở rộng thị trường cho những sản phẩm nông nghiệp, làng nghề đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn. Phiên chợ quy tụ 20 gian hàng, trong đó có 15 gian hàng là những sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng và 5 gian hàng ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn thành phố. Các gian hàng được thiết kế, trưng bày đa dạng với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ, OCOP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Gian hàng ẩm thực vùng cao là nơi thu hút rất nhiều du khách tìm đến bởi các sản phẩm đặc trưng riêng có, nhất là thương hiệu thịt bò A Lưới đã nổi tiếng từ lâu, được người dùng ưa chuộng. Đặt mua các loại thịt bò tươi, bò khô đặc sản của vùng cao, anh Nguyễn Văn Vinh, đến từ phường Thuận Hóa chia sẻ: Đến phiên chợ mới được biết về câu chuyện văn hóa, lịch sử đằng sau những sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao. Đặc biệt là quá trình hình thành thương hiệu đặc sản thịt bò vàng thơm ngon này... 

Chị Kê Thị Hà, hộ kinh doanh ở xã A Lưới 2, bày tỏ: Phiên chợ đã mở thêm cơ hội cho sản phẩm chúng tôi được vươn rộng ra thị trường. Đã có những hợp đồng thu mua sản phẩm đặc sản của bà con như nếp than, gạo Radư, thịt bò vàng… được ký kết, góp phần giúp cho sản phẩm có đầu ra ổn định và tăng thêm thu nhập cho người sản xuất.

Với 20 gian hàng tại phiên chợ, bên cạnh các sản phẩm hàng hóa thực phẩm chất lượng cao, các gian về phía hai bên được dành cho các nghệ nhân trưng bày, giới thiệu các sản phẩm vật dụng nghề đan lát, nông cụ truyền thống. Khách tham quan được giới thiệu về tài nghệ của những bàn tay người phụ nữ Tà Ôi thoăn thoắt dệt thổ cẩm truyền thống, ai cũng trầm trồ, thích thú.

Theo Chủ tịch HND thành phố Nguyễn Chí Quang, hội đã triển khai nhiều chính sách kích cầu, hỗ trợ, trong đó hoạt động phiên chợ vùng cao được tổ chức định kỳ là một động thái tích cực góp phần giúp nông dân quảng bá, giới thiệu các nông đặc sản nhằm kích cầu tiêu dùng và gia tăng giá trị cho sản phẩm.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2025, HND thành phố cũng đã tổ chức phiên chợ nông sản nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến với người dân và du khách. Phiên chợ quy tụ sự tham gia của hội viên nông dân 25 xã, phường và 7 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, với nhiều sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP, hữu cơ, OCOP, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, giới thiệu những mô hình nông nghiệp mới, sáng tạo, cách làm hay trong phát triển kinh tế tập thể.

Ông Nguyễn Chí Quang khẳng định: HND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm an toàn, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị cho bà con nông dân. Trong đó, chú trọng hướng dẫn nông dân đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm từ phía nhà thu mua, giúp giữ cam kết về hỗ trợ tiêu thụ lâu dài các sản phẩm nông sản trên địa bàn.

Bài, ảnh: Bá Trí
