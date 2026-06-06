Nhiều giá trị văn hóa chưa được “đánh thức” khi phát triển du lịch biển

Du khách tắm biển Thuận An. Ảnh: NQ

Tuy nhiên, khi nói đến du lịch biển, nhiều người vẫn chỉ nghĩ đến những bãi cát dài, làn nước trong xanh mà chưa thấy rõ sự khác biệt, đó chính là đầu tư khai thác yếu tố văn hóa bản địa để tạo dấu ấn riêng cho các bãi tắm ở Huế là điều hết sức cần thiết. Trong bối cảnh nhiều địa phương ven biển cùng phát triển du lịch, nếu chỉ dựa vào cảnh quan tự nhiên, biển Huế khó tạo lợi thế cạnh tranh. Văn hóa bản địa chính là “chất liệu” để làm nên sự khác biệt.

Một trong những giá trị nổi bật nhất của văn hóa tuyến biển xứ Huế là các lễ hội cầu ngư. Ở các lễ hội này, hình thức diễn xướng dân gian hò bả trạo là nét văn hóa đậm tính tâm linh và lễ nghi được tổ chức với âm thanh, sắc màu hấp dẫn. Hò bả trạo là sự kết hợp độc đáo giữa hò, lý dân gian, nghệ thuật tuồng và âm nhạc truyền thống. Đội hò (hay hát) bả trạo được hóa trang thành đội chèo với trang phục, đạo cụ đặc trưng, nhất là mái chèo được sơn phết rực rỡ, trang phục của các nghệ nhân thường có màu sắc bắt mắt, mang hơi hướng diễn tuồng. Hình thức diễn xướng hò bả trạo mang ý nghĩa tâm linh cầu bình an cho ngư dân bám biển, có thể trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo thu hút du khách đến biển tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Du khách ngày nay không chỉ tìm nơi nghỉ ngơi, mà còn muốn trải nghiệm và lưu giữ ký ức bằng việc hòa mình vào các lễ hội đậm chất văn hóa địa phương. Một bãi biển có thể trở thành “sân khấu” cho các hoạt động văn hóa - từ trình diễn nghệ thuật đến trò chơi dân gian. Khi được tham gia trực tiếp, được check-in cùng văn hóa, du khách sẽ cảm nhận rõ nét bản sắc Huế, từ đó hình thành sự gắn bó và mong muốn quay lại. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu du lịch bền vững.

Bên cạnh đó, những chợ đêm ven biển mang hương vị dân dã gắn với đặc sản địa phương như bánh ép Thuận An, mắm sò Lăng Cô, các loại mắm, hải sản tôm, cá, mực khô... hay những trải nghiệm làng chài như học đan lưới, chèo thuyền thúng, hay các lễ hội mùa hè với âm nhạc, thả diều, đua thuyền… sẽ biến bãi biển thành không gian văn hóa sống động, gắn kết du khách với đời sống người dân.

Đầu tư khai thác văn hóa bản địa không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn giá trị truyền thống. Khi người dân địa phương trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch, họ vừa có thêm thu nhập, vừa có động lực giữ gìn nghề truyền thống, phong tục, tập quán. Đồng thời, việc gắn kết văn hóa với môi trường biển sạch đẹp sẽ tạo nên hình ảnh Huế thân thiện, bền vững.

Khai thác yếu tố văn hóa bản địa không chỉ là giải pháp làm mới du lịch biển Huế, mà còn là con đường để khẳng định bản sắc, tạo dấu ấn riêng trong lòng du khách. Khi hạ tầng, dịch vụ, văn hóa và giải trí hòa quyện, biển Huế sẽ trở thành không gian văn hóa mùa hè, nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, trải nghiệm và ký ức khó quên.