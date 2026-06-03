Nhiều chương trình nghệ thuật thú vị ở sự kiện Ô Lý Artshow

Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh (TP. Huế) được trưng bày tại sự kiện

Ô Lý Artshow là ý tưởng tạo sân chơi kết nối, linh hoạt, có chiều sâu cho nghệ thuật vùng đất Cố đô như sơn mài, khảm sành, in mộc bản, sơn dầu, acrylic, lụa, truchigraphy, mixed media, video art… với những cách tiếp cận khác nhau về chất liệu, hình ảnh và ý niệm.

Theo Ban tổ chức, sự kiện mở ra cơ hội thực hành nghệ thuật như một lát cắt phản chiếu đời sống xã hội, đời sống văn hóa và tâm hồn Huế, tâm hồn Việt.

Bên cạnh đó, Ô Lý Artshow còn là nơi kết nối nghệ sĩ với người thưởng lãm, nghệ sĩ với nghệ sĩ, nghệ sĩ với nhà sưu tập, nhà sưu tập với nhà sưu tập, trong mối tương tác với di sản.

Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo các chuyên gia, nghệ sĩ, giảng viên và công chúng yêu nghệ thuật của Huế cũng như khắp nơi trong cả nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều không gian trải nghiệm nghệ thuật được tổ chức, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận đa dạng các thực hành sáng tạo đương đại, song hành cùng các buổi trò chuyện về nghệ thuật của các chuyên gia.