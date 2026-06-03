  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/06/2026 14:45

Nhiều chương trình nghệ thuật thú vị ở sự kiện Ô Lý Artshow

HNN.VN - Sự kiện nghệ thuật Ô Lý Artshow lần thứ I với chủ đề “Dòng chảy di sản” sẽ chính thức diễn ra tại Không gian Sách và Văn hóa Huế (23 - 25 Lê Lợi, phường Thuận Hoá) từ ngày 6 - 16/6 đánh dấu sự ra đời của một nền tảng nghệ thuật mới dành cho cộng đồng nghệ sĩ miền Trung.

Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026: Đại tiệc nghệ thuật bên dòng sông HươngSôi động chuỗi sự kiện Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026Thích ứng với bối cảnh nghệ thuật đương đạiKý họa di sản kiến trúc Pháp trên đất Huế

Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh (TP. Huế) được trưng bày tại sự kiện  

Ô Lý Artshow là ý tưởng tạo sân chơi kết nối, linh hoạt, có chiều sâu cho nghệ thuật vùng đất Cố đô như sơn mài, khảm sành, in mộc bản, sơn dầu, acrylic, lụa, truchigraphy, mixed media, video art… với những cách tiếp cận khác nhau về chất liệu, hình ảnh và ý niệm.

Theo Ban tổ chức, sự kiện mở ra cơ hội thực hành nghệ thuật như một lát cắt phản chiếu đời sống xã hội, đời sống văn hóa và tâm hồn Huế, tâm hồn Việt. 

Bên cạnh đó, Ô Lý Artshow còn là nơi kết nối nghệ sĩ với người thưởng lãm, nghệ sĩ với nghệ sĩ, nghệ sĩ với nhà sưu tập, nhà sưu tập với nhà sưu tập, trong mối tương tác với di sản.

Sự kiện có sự góp mặt của đông đảo các chuyên gia, nghệ sĩ, giảng viên và công chúng yêu nghệ thuật của Huế cũng như khắp nơi trong cả nước.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều không gian trải nghiệm nghệ thuật được tổ chức, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận đa dạng các thực hành sáng tạo đương đại, song hành cùng các buổi trò chuyện về nghệ thuật của các chuyên gia.

N. MINH
 Từ khóa:
Ô Lý ArtshowHuếnghệ thuậtvăn hóadi sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế đẩy mạnh xúc tiến du lịch và tăng cường kết nối hàng không tại Thượng Hải (Trung Quốc)

Trong khuôn khổ chương trình công tác xúc tiến du lịch và phát triển đường bay tại Trung Quốc, ngày 1/6, đoàn công tác TP. Huế đã tham dự Chương trình “Kết nối hàng không và du lịch Việt Nam - Trung Quốc” do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Huế đẩy mạnh xúc tiến du lịch và tăng cường kết nối hàng không tại Thượng Hải Trung Quốc
Cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên giờ cao điểm: Giải pháp giảm ùn tắc cho nội đô Huế

Từ cuối tháng 4/2026, TP. Huế chính thức triển khai lệnh cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên lưu thông vào khu vực trung tâm nội đô trong các khung giờ cao điểm. Sau nửa tháng áp dụng, nhiều tuyến đường vốn thường xuyên ùn tắc đã trở nên thông thoáng hơn, nhất là tại các điểm nóng giao thông lâu nay.

Cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên giờ cao điểm Giải pháp giảm ùn tắc cho nội đô Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top