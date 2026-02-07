Thú vị phiên chợ Bình Điền ngày Tết

Chợ phiên ngập tràn sắc hoa cùng không khí Tết

Phiên chợ được tổ chức ở chợ Bình Điền, trên đường Phú Lợi. Ngay thời điểm khai mạc, phiên chợ đã thu hút đông đảo du khách, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh và người dân trong, ngoài địa bàn tham dự.

Với nhiều gian hàng, bao gồm các nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP…, như: quýt Thanh Bình, trầm hương Bình Điền, bánh sừng trâu, heo rừng lai, gà đồi…, phiên chợ tạo cơ hội để du khách thưởng thức, khám phá hương vị độc đáo của ẩm thực vùng cao; là dịp để bà con nông dân kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trong 2 ngày diễn ra, phiên chợ còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị, như trao 110 suất quà Tết, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các hộ khó khăn, tham gia chương trình “Tết sẻ chia – Trao yêu thương”, mua sắm ở “gian hàng 0 đồng” của Hội LHPN, UBMTTQ Việt Nam xã; thi nấu bánh chưng, dệt dèng, thưởng thức văn nghệ và không gian biểu diễn sinh hoạt văn hóa cộng đồng của CLB dân ca truyền thống đồng bào Pa hy…

“Thông qua phiên chợ, chúng tôi mong muốn hình ảnh con người, vùng đất Bình Điền được lan tỏa mạnh hơn đến với bạn bè gần xa; đồng thời, tạo cầu nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị phân phối…, góp phần thúc đẩy liên kết hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững”, ông Trần Xuân Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho hay.

Một số hình ảnh trong phiên chợ:

Lãnh đạo xã Bình Điền trao quà Tết, phiếu "Gian hàng 0 đồng" cho các hộ khó khăn sau lễ khai mạc

Khách thích thú, mạnh tay mua hàng

Phiên chợ giới thiệu, bày bán nhiều sản vật, đặc sản của Bình Điền, như: Mật ong rừng...

Đuông dừa...

... cùng đặc sản của các xã, phường lân cận như Quảng Điền, Hương Thủy, Kim Trà, Hương Trà...

Mứt gừng viên, gia vị kho cá, thịt chế biến sẵn từ ném cũng hút khách không kém

Phiên chợ còn có nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, bánh tét tặng các hộ khó khăn; nhảy sạp, biểu diễn văn nghệ