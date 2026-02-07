  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 12/02/2026 18:13

Thú vị phiên chợ Bình Điền ngày Tết

HNN.VN - Phiên chợ ngày Tết xã Bình Điền lần I - 2026 diễn ra từ 12 - 13/2. Ngoài mục đích đẩy mạnh giao thương, phiên chợ còn là hoạt động văn hóa giàu bản sắc, là dịp để quảng bá hình ảnh con người, vùng đất Bình Điền đến với bạn bè gần xa.

Quảng bá, mở rộng thị trường cho nông sản A Lưới kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại TP. Hồ Chí MinhPhiên chợ vùng cao: Động lực giảm nghèo và nâng chất lượng nông sản

 Chợ phiên ngập tràn sắc hoa cùng không khí Tết

Phiên chợ được tổ chức ở chợ Bình Điền, trên đường Phú Lợi. Ngay thời điểm khai mạc, phiên chợ đã thu hút đông đảo du khách, hợp tác xã, các hộ sản xuất kinh doanh và người dân trong, ngoài địa bàn tham dự.

Với nhiều gian hàng, bao gồm các nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP…, như: quýt Thanh Bình, trầm hương Bình Điền, bánh sừng trâu, heo rừng lai, gà đồi…, phiên chợ tạo cơ hội để du khách thưởng thức, khám phá hương vị độc đáo của ẩm thực vùng cao; là dịp để bà con nông dân kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Trong 2 ngày diễn ra, phiên chợ còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thú vị, như trao 110 suất quà Tết, mỗi suất 500 ngàn đồng cho các hộ khó khăn, tham gia chương trình “Tết sẻ chia – Trao yêu thương”, mua sắm ở “gian hàng 0 đồng” của Hội LHPN, UBMTTQ Việt Nam xã; thi nấu bánh chưng, dệt dèng, thưởng thức văn nghệ và không gian biểu diễn sinh hoạt văn hóa cộng đồng của CLB dân ca truyền thống đồng bào Pa hy…

“Thông qua phiên chợ, chúng tôi mong muốn hình ảnh con người, vùng đất Bình Điền được lan tỏa mạnh hơn đến với bạn bè gần xa; đồng thời, tạo cầu nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị phân phối…, góp phần thúc đẩy liên kết hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả và bền vững”, ông Trần Xuân Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho hay.

Một số hình ảnh trong phiên chợ:

Lãnh đạo xã Bình Điền trao quà Tết, phiếu "Gian hàng 0 đồng" cho các hộ khó khăn sau lễ khai mạc
 Khách thích thú, mạnh tay mua hàng
 Phiên chợ giới thiệu, bày bán nhiều sản vật, đặc sản của Bình Điền, như: Mật ong rừng...
Đuông dừa... 
 ... cùng đặc sản của các xã, phường lân cận như Quảng Điền, Hương Thủy, Kim Trà, Hương Trà...
Mứt gừng viên, gia vị kho cá, thịt chế biến sẵn từ ném cũng hút khách không kém
 Phiên chợ còn có nhiều hoạt động như thi gói bánh chưng, bánh tét tặng các hộ khó khăn; nhảy sạp, biểu diễn văn nghệ 
 Toàn cảnh phiên chợ Bình Điền ngày Tết
HÀN ĐĂNG (thực hiện)
 Từ khóa:
Bình Điềnphiên chợchợ phiênphiên chợ vùng caogiao thươngnông sảnđặc sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, cách làm hay của Bình Điền

Chiến dịch truyền thông “Bình Điền xin chào - Welcome to Binh Dien” (Chiến dịch) vừa được xã Bình Điền triển khai gắn với các định hướng lớn về tái cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ - du lịch, chuyển đổi số. Cách làm này cho thấy, Bình Điền đang đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những việc làm sáng tạo, gần gũi, phù hợp với xu thế 4.0.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, cách làm hay của Bình Điền
Xây dựng không gian xanh cộng đồng - Cách làm hay ở Bình Điền

Công viên - vườn hoa ở khu vực thôn Tam Hiệp - xã Bình Điền (bên cạnh cầu treo Bình Thành) được hình thành bằng sự tự nguyện, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Tuy không phải là dự án lớn, có kinh phí dồi dào, nhưng có thể xem đây là một trong những công trình tiêu biểu cho tinh thần xã hội hóa tại Huế kể từ khi thành phố chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Xây dựng không gian xanh cộng đồng - Cách làm hay ở Bình Điền
Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân xã Bình Điền

Ngày 30/1, Trạm Y tế xã Bình Điền tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người dân trên địa bàn. Hoạt động tiếp tục khẳng định sự quan tâm của ngành y tế cơ sở trong chăm lo sức khỏe Nhân dân, nhất là người cao tuổi và các trường hợp có bệnh lý nền.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân xã Bình Điền
Đưa nông sản địa phương đến gần người tiêu dùng

Không chỉ là nơi mua sắm, Phiên chợ Hợp tác xã (HTX) tại Sàn kinh tế hợp tác (16 Nguyễn Lương Bằng, P. Thuận Hóa) do Liên minh HTX thành phố tổ chức trong hai ngày 17-18/1 còn là cầu nối đưa nông sản sạch, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng; góp phần lan tỏa giá trị kinh tế tập thể và niềm tin vào nông sản địa phương.

Đưa nông sản địa phương đến gần người tiêu dùng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top