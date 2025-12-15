  • Huế ngày nay Online
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

HNN.VN - Ngày 16/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan công an 

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1988, trú tại thôn Mỹ Phú, phường Phong Dinh). Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, đối tượng Nguyễn Thế Anh đã đưa ra thông tin gian dối về việc đang nộp hồ sơ để phân chia tài sản sau khi ly hôn là một ngôi nhà tại đường Hải Triều (phường An Cựu) và đang làm thủ tục tách thửa đất tại phường Phong Dinh để nhiều lần vay mượn, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Thế Anh còn đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với những cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục thành phố, có khả năng xin cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn để tiếp tục chiếm đoạt tiền với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng đã đem tiêu xài cá nhân hết.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Minh Nguyên
