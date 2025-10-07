Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chủ động ứng phó với bão số 12, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn

Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định báo cáo tình hình ứng phó với bão, mưa lớn tại buổi họp

Tại điểm cầu TP. Huế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định chủ trì. Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế Hoàng Hải Minh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 tuy không quá mạnh, nhưng kết hợp với không khí lạnh và gió Đông Bắc, có khả năng gây mưa đặc biệt lớn trên diện rộng. Dự báo có hai đợt mưa lớn: Đợt 1, từ ngày 22 - 24/10, khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng lượng mưa phổ biến 400 - 600mm; đợt 2, từ 25 - 27/10, không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông gây mưa to đến rất to tại khu vực Quảng Trị - Huế.

Mưa lớn có thể dẫn đến ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt nguy hiểm tại các khu vực xung yếu. Nguy cơ ngập có thể ở mức tương đương năm 2020. Riêng TP. Huế có 14 xã, phường có nguy cơ sạt lở, lũ quét; vùng thấp trũng Quảng Điền, khu vực ven biển, đầm phá có khả năng ngập sâu do triều cường và nước biển dâng.

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Thiên Định cho biết: Để chủ động ứng phó bão số 12, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào công tác chỉ huy, di dời, ứng trực và đảm bảo an toàn người dân, phương tiện.

Đến nay, TP. Huế đã đưa 1.075 phương tiện tàu, thuyền với 7.657 lao động vào nơi tránh trú an toàn; các địa phương chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó với mưa bão, ngập lụt, sạt lở, đồng thời dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm để đảm bảo cung ứng liên tục trong mùa mưa bão.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cũng đã chỉ đạo các hồ chứa duy trì mực nước an toàn, sẵn sàng đón lũ, điều tiết linh hoạt theo tình hình mưa thực tế. Dù hiện nay chưa xảy ra ngập lớn, song các vùng ven biển và đầm phá đã xuất hiện hiện tượng nước dâng, ngập cục bộ.

Thành phố cũng đã rà soát, cập nhật chi tiết các phương án ứng phó cho 10.132 hộ dân với 32.697 nhân khẩu, chủ yếu ở khu vực ven biển, đầm phá, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở. Lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đánh giá, rút kinh nghiệm từ các đợt bão trước, nâng cao năng lực dự báo, chủ động phương án theo từng tình huống cụ thể, khu vực cụ thể. Cần đặc biệt lưu ý tình hình lũ trên các sông, mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại ở đô thị. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ đập, điều tiết xả lũ khoa học, phù hợp với diễn biến thực tế.

Qua nghe báo cáo tình hình ứng phó với bão, mưa lớn của TP. Huế, TP. Đà Nẵng và các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý đặc biệt đến bảo vệ an toàn hồ đập. Riêng đối với TP. Huế, Phó Thủ tướng đánh giá cao kinh nghiệm, sự chủ động và linh hoạt trong ứng phó thiên tai, song cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, chuẩn bị kỹ các kịch bản sạt lở đất, ngập lụt diện rộng, đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống hồ đập trong cắt lũ, điều tiết lũ hợp lý để đảm bảo an toàn cho người dân trong mọi tình huống.