Bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Lực lượng Trạm Công an cửa khẩu Cảng HKQT Phú Bài hướng dẫn hành khách vào khu vực kiểm tra an ninh

Xử lý nghiêm vi phạm

Ông Đỗ Anh Đào, Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Bài cho biết: Năm 2023, đơn vị đã phát hiện một flycam lạ bay từ hướng Khu Công nghiệp Phú Bài vào thẳng khu vực cấm bay của cảng. Ngay lập tức, Cảng HKQT Phú Bài đã thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Thủy (cũ) và Công an phường Phú Bài (cũ) để phối hợp xử lý.

Dù không nhằm mục đích phá hoại, nhưng hành vi bay trái phép đã bị xử lý nghiêm. Phương tiện bay bị tịch thu và chủ sở hữu bị phạt hành chính. Vụ việc được xem là bài học nhắc nhở đối với những người sử dụng UAV thiếu hiểu biết về quy định pháp luật.

Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, thiết bị bay UAV ngày càng được sử dụng rộng rãi với nhiều mục đích khác nhau. UAV cũng đang trở thành phương tiện được nhiều quốc gia cảnh báo vì có thể bị lợi dụng để thực hiện hoạt động do thám, khủng bố, vận chuyển chất nổ, chất cháy, chất độc hoặc hàng cấm… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và đặc biệt là an toàn hàng không.

Cảng HKQT Phú Bài là sân bay cấp 4C với diện tích 527ha; có 13 vị trí đỗ cho máy bay code C, D, E và tương đương; mỗi ngày trung bình có 40 lượt cất - hạ cánh; lượng khách đạt từ 2 - 2,2 triệu lượt/năm. Bên cạnh các chuyến bay nội địa, cảng hiện khai thác đường bay thương mại quốc tế Thâm Quyến (Trung Quốc) - Huế.

Ông Đỗ Anh Đào cho biết thêm: Theo quy định hiện hành, khu vực cấm bay đối với UAV được xác định như sau: Trong phạm vi bán kính 5km tính từ tâm đường cất, hạ cánh, mọi thiết bị bay đều bị cấm hoạt động. Từ 5km đến 8km (tức thêm 3km tiếp theo) là khu vực hạn chế bay, chỉ được phép hoạt động khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Riêng khu vực đầu và cuối đường cất, hạ cánh kéo dài theo trục đường băng 15km là vùng có nguy cơ đặc biệt cao, mọi hành vi bay trái phép đều bị xử lý nghiêm. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế, không ít tổ chức, cá nhân do thiếu thông tin đã vô tình vi phạm, buộc các lực lượng chức năng phải can thiệp, thậm chí bắn hạ hoặc tịch thu thiết bị, xử phạt hành chính theo quy định.

Siết chặt quản lý

Ngày 1/12/2025, UBND TP. Huế đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài. Theo đó, thành phố yêu cầu siết chặt tuyên truyền tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ flycam; phổ biến rộng rãi quy định về vùng cấm bay, hạn chế bay; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi tự ý sử dụng UAV khi chưa được cấp phép. Công an thành phố, ban chỉ huy quân sự các địa phương và lực lượng an ninh hàng không phối hợp chặt chẽ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động bay trái phép, nhất là tại khu vực xung quanh Cảng HKQT Phú Bài, nơi có mật độ hoạt động hàng không cao và yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu sử dụng UAV cho mục đích nghề nghiệp hoặc giải trí phải thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép theo quy định của ngành chức năng, tuyệt đối không bay tự phát, không thử nghiệm thiết bị trong khu vực lân cận sân bay.

Cùng với tăng cường xử lý các thiết bị bay UAV, công tác kiểm soát, soi chiếu, cơ động an ninh tại Cảng HKQT Phú Bài cũng thường xuyên được chú trọng. Thượng tá Lê Công Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phụ trách Trạm Công an cửa khẩu Cảng HKQT Phú Bài cho biết: “Từ ngày 1/3/2025, đơn vị tiếp nhận công tác quản lý nhà nước trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại Cảng HKQT Phú Bài. Tuy mới tiếp nhận, nhưng các lực lượng kiểm soát, soi chiếu, cơ động đều chủ động thực hiện tốt vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối tại Cảng HKQT Phú Bài. Không chỉ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, chúng tôi còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quanh khu vực Cảng HKQT Phú Bài để tuyên truyền đến người dân về an ninh, an toàn hàng không; phối hợp với các đơn vị, ban ngành để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh xảy ra”.