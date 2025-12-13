  • Huế ngày nay Online
Giữ văn hóa Huế từ kết nối thế hệ

HNN - Việc kết nối các thế hệ trong bảo tồn di sản ẩm thực Huế góp phần duy trì bản sắc, truyền dạy kỹ năng, tạo sự gắn kết gia đình, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy du lịch.

Nghệ nhân Ẩm thực - Cô giáo Mai Thị Trà đang truyền dạy kỹ năng gia chánh cho học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng 

Phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa vốn là niềm tự hào của trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh (nay là thành phố) và ngành, từ năm học 2021 - 2022, Trường Trung học phổ thông (THPT) Hai Bà Trưng đã khôi phục phòng dạy thực hành kỹ năng gia chánh cho học sinh.

Phòng Gia chánh được nhà trường lưu giữ từ trước cho đến năm 2022 đã được đầu tư thêm về bếp, tủ lạnh, tủ đá và các vật dụng phục vụ cho việc khôi phục dạy ngoại khóa thực hành kỹ năng gia chánh cho học sinh. Đây không chỉ là việc phục dựng lại truyền thống đã có của nhà trường mà còn góp phần hình thành kỹ năng sống cho các em học sinh.

Năm đầu tiên, nhà trường đã phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Huế xây dựng chương trình dạy kỹ năng gia chánh cho học sinh sau khi đã nhờ các cựu nữ sinh Đồng Khánh, hiện đã trở thành những nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng rà soát nội dung cho phù hợp với độ tuổi học sinh và văn hóa ẩm thực Huế.

Năm học 2022 - 2023, trường mở được 5 lớp học với sự hỗ trợ giảng dạy của giáo viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Các em học sinh hào hứng tham gia, có cả nam và nữ sinh. Lớp học sôi động, tích cực, các em học sinh yêu thích với thành quả của mình sau mỗi buổi học là những món ăn, những chiếc bánh, dĩa xôi, bát chè đúng chuẩn của ẩm thực Huế. Nhiều phụ huynh cũng ngạc nhiên vì con họ có thể làm được những món ăn Huế cơ bản chỉ sau một vài buổi học.

Vốn là ngôi trường nữ, Đồng Khánh có truyền thống về dạy nữ công gia chánh, đã duy trì được việc truyền dạy những kiến thức về nấu nướng, làm mứt, làm bánh… cho nhiều thế hệ học sinh. Nhiều cựu nữ sinh Đồng Khánh đã trở thành những nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng như cô Mai Thị Trà, cô Nguyễn Thị Phiên, cô Hồ Đắc Thiếu Anh... Mặc dù đã lớn tuổi nhưng các cô vẫn luôn quan tâm đến nhà trường và các thế hệ học sinh sau này trong việc giữ gìn truyền thống nhà trường. Trong đó, Nghệ nhân Ẩm thực Mai Thị Trà là một điển hình.

Để duy trì và phát huy sự kết nối của thế hệ trước đến thế hệ sau trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực Huế và truyền thống nhà trường qua các thế hệ, năm học 2024 - 2025, lãnh đạo Trường THPT Hai Bà Trưng đã mời cô giáo Mai Thị Trà là cựu nữ sinh Đồng Khánh, cựu giáo viên của trường và là Nghệ nhân Ẩm thực Huế về truyền dạy cho các em học sinh những kỹ năng gia chánh mang đậm bản sắc quê hương mà cô đã từng được truyền dạy từ chính ngôi trường này.

Mặc dù tuổi đã cao nhưng cô rất nhiệt tình truyền dạy công thức nấu nướng, làm các loại bánh Huế, các món ăn của Huế cho các em học sinh. Bên cạnh cô Mai Thị Trà, chị Dương Thị Hằng - cựu nữ sinh Trưng Trắc khóa 1983 - 1986 cũng luôn đồng hành, sẵn sàng chia sẻ với các em học sinh cách làm những món bánh Huế mà cô và chị đã học được ở ngôi Trường Đồng Khánh - Hai Bà Trưng.

Các buổi học kỹ năng gia chánh không chỉ giúp học sinh được học kỹ năng nấu món ăn đậm bản sắc Huế mà còn được lắng nghe, học hỏi và sẻ chia từ thế hệ đi trước để các em có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường, giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hoa Phượng
