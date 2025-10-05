Bão số 11-Matmo sắp đổ bộ Vịnh Bắc Bộ, cảnh báo mưa lớn diện rộng

Vị trí cơn bão số 11 vào lúc 6h ngày 5/10/2025. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 11 (bão Matmo) đang ở khu vực phía Đông Đông Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió và tốc độ được duy trì. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và chiều tối nay (5/10) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Hồi 5 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 5/10, bão ở khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 6/10, bão đã ở trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng, với sức gió giảm xuống cấp 9, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 6/10, bão đã di chuyển vào khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, với sức gió giảm xuống cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 7/10, bão đã di chuyển vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 103,8 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa và không thể đi ngược gió).

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bên cạnh đó, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 150mm/3h).

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3; riêng khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên đêm gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội trời có mây, ban ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.