Hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão

Dự báo, khoảng 1h sáng 29/9/2025, tâm bão sẽ chạm bờ. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa trải rộng vài trăm km, nên từ tối ngày 28 đến rạng sáng 29/9/2025, đặc biệt là từ 4h-5h sáng sẽ là thời gian cao điểm và nguy hiểm nhất.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước bão và mưa lũ sau bão, người dân lưu ý theo dõi dự báo, cảnh bảo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp và có hướng dẫn cụ thể từ lực lượng chức năng; xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất, chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương; lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp…