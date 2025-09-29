  • Huế ngày nay Online
Hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 10 và mưa lũ sau bão

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 10 duy trì sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ vào rạng sáng 29/9/2025, gây mưa lớn diện rộng và rủi ro thiên tai cấp 4 từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị.

Dự báo, khoảng 1h sáng 29/9/2025, tâm bão sẽ chạm bờ. Tuy nhiên, vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa trải rộng vài trăm km, nên từ tối ngày 28 đến rạng sáng 29/9/2025, đặc biệt là từ 4h-5h sáng sẽ là thời gian cao điểm và nguy hiểm nhất.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước bão và mưa lũ sau bão, người dân lưu ý theo dõi dự báo, cảnh bảo, cập nhật diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp và có hướng dẫn cụ thể từ lực lượng chức năng; xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất, chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương; lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp…

 

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với các nguy cơ thiên tai sau bão số 10

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân.

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với các nguy cơ thiên tai sau bão số 10
Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

Thực hiện Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có thông báo về việc chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lũ trên địa bàn.

Chủ động ứng phó bão số 10, đảm bảo an toàn cho học sinh

