Góp sức cho đô thị xanh

TP. Huế khuyến khích phát triển giao thông xanh. Ảnh: Viện Nghiên cứu và Phát triển Huế

Thúc đẩy giao thông xanh

Từ năm 2022, Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) đã chủ động hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) nhằm thúc đẩy phương tiện giao thông điện và phát triển giao thông xanh.

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chuyển dịch bền vững giao thông điện ở Việt Nam”, UNDP đã hỗ trợ dự án “Hỗ trợ phát triển giao thông bằng xe điện” cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với khoản viện trợ không hoàn lại 2,3 tỷ đồng. Chương trình cho vay ưu đãi để người dân mua xe đạp, xe máy điện với 200 chiếc ban đầu nhằm thúc đẩy phát triển giao thông điện. UNDP còn tài trợ cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế 6 xe tải điện chuyên dùng để phục vụ thí điểm sử dụng xe điện thu gom rác.

Xe đạp - phương tiện thân thiện với môi trường

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố cho rằng, tăng trưởng xanh trở thành lựa chọn tất yếu và là mục tiêu mà mọi quốc gia đang hướng tới, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, TP. Huế đã triển khai nhiều chương trình và dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó phát triển giao thông xanh và giao thông điện được xem là nhiệm vụ then chốt, gắn với định hướng tăng trưởng xanh của đô thị. Thành phố cũng tích cực thực hiện đề án phát triển giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh, gắn với lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện. Việc khuyến khích người dân sử dụng xe đạp trong khu vực trung tâm, cùng với kế hoạch phát triển tuyến xe điện - tàu điện được xem là những giải pháp then chốt góp phần định hình diện mạo giao thông xanh của thành phố trong tương lai.

Hướng phát triển phù hợp

Theo Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đến năm 2030, phương tiện sử dụng 100% xăng E5, từng bước hạn chế sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện sử dụng năng lượng hóa thạch; hạ tầng sạc điện phát triển đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Năm 2050, 100% phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh; hạ tầng sạc điện hoàn thiện trên phạm vi toàn quốc, đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương thông tin, thời gian qua, Huế đã triển khai các dự án, chương trình nhằm xây dựng các lĩnh vực phát triển giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thành phố đã và đang tích cực triển khai đề án giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh và chuyển đổi phương tiện giao thông điện. Thành phố đã hợp tác với UNDP, ADB, GIZ, KOICA để thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông xanh tại thành phố. Việc này cũng đã đưa vào trong Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ông Cung Trọng Cường cho biết, giao thông điện là một trong những phương án nhằm hài hòa giữa giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực năng lượng. Giao thông xanh và giao thông điện đang được nghiên cứu, đẩy mạnh tại Việt Nam để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, hệ thống giao thông bị quá tải, giảm phát thải khí nhà kính và tăng tính an toàn trong giao thông. Huế đã có khá đầy đủ cơ sở pháp lý, nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông công cộng kết nối giữa các khu đô thị với khu dân cư, khu công nghiệp.

Việc quy hoạch tổng thể phát triển hạ tầng giao thông công cộng theo định hướng xanh gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tập trung hình thành mạng lưới giao thông chính, kết nối hạ tầng từ Phong Điền đến Chân Mây - Lăng Cô và kết nối với hệ thống giao thông quốc gia thông qua tàu điện. Giai đoạn tiếp theo hướng đến phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại ở trung tâm thành phố và các khu đô thị phụ cận, ưu tiên các phương tiện sử dụng năng lượng sạch như xe điện, xe buýt điện, phà, xe đạp điện, xe máy điện và hệ thống xe đạp công cộng. Đồng thời, kêu gọi đầu tư vào các dự án giao thông xanh cho thành phố. Việc thiết kế và phát triển hệ thống giao thông công cộng thông minh và hạ tầng hỗ trợ các phương tiện điện cũng là hướng đi giúp đẩy mạnh cải tiến hoạt động giao thông và giảm ùn tắc, đồng thời góp phần giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng và hướng tới hình thành đô thị xanh.