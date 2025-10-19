Bão số 12 đổi hướng và có xu hướng mạnh lên, mưa lớn kéo dài ở Trung Bộ từ 22/10

Hướng di chuyển của bão số 12 lúc 5h sáng ngày 20/10. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 12 không thay đổi về cường độ nhưng đổi hướng và có khả năng mạnh thêm.

Theo đó, hồi 4 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 21/10, bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 10 -11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 22/10, bão trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa khoảng 180 km về phía Bắc, sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 23/10, bão trên vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng suy yếu.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do tác động của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, từ ngày 20-22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Khu vực Hà Nội phổ biến ít mưa. Từ đêm 20/10, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Cảnh báo mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h tại nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 20/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, khu vực ven biển từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm/3h.

Chiều tối và đêm 20/10, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển:p cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở 6 tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 20/10, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh trên.

Cụ thể, lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: thành phố Huế từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; thành phố Đà Nẵng từ 15-30mm, có nơi trên 60mm; Quảng Ngãi, Gia Lai từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Đắk Lắk từ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Bến Quan, Hướng Lập, Hướng Phùng; Bến Hải, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Khe Sanh, Kim Ngân, Tà Rụt, Vĩnh Thủy (tỉnh Quảng Trị); Phú Lộc; A Lưới 5, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông (thành phố Huế); Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà Vân; Avương, Đông Giang, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Trà Đốc, Trà My, Trà Tân, Trà Tập (thành phố Đà Nẵng); Khánh Cường, Mộ Đức, phường Sa Huỳnh, Tây Trà Bồng; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Lân Phong, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ, phường Trà Câu, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Thanh Bồng, Thiện Tín; Ba Gia, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Trà Giang, Trường Giang, Vệ Giang (tỉnh Quảng Ngãi).

Cùng với đó, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Gia Lai và Đắk Lắk gồm các xã, phường: An Hòa, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây; Ân Hảo, An Lão, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Hoài Ân, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Nam, Tam Quan, Phù Cát, Vạn Đức; An Lương, An Nhơn Tây, Bình Dương, Bình Hiệp, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, Kim Sơn, Ngô Mây, An Nhơn Nam, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Tây, Tây Sơn, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Tây, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Xuân An (tỉnh Gia Lai); Sông Cầu, Tuy An Bắc; Đồng Xuân, Hòa Mỹ, Xuân Đài, Sơn Hòa, Sơn Thành, Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn

dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/10

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào vài nơi; trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Các tỉnh, thành thố từ Thanh Hóa Đến Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24 độ C, phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-31 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.