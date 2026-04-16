Vụ đông xuân 2025 - 2026, Trung tâm Khuyến nông triển khai xây dựng các mô hình sản xuất lúa với tổng diện tích 562 ha, bố trí tại các HTX trên địa bàn thành phố. Trong đó, HTX NN Phú Gia thực hiện mô hình “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật ba giảm ba tăng; quản lý nước; quản lý rơm rạ để sản xuất lúa theo hướng phát thải thấp”. Đây là quy trình canh tác áp dụng kỹ thuật tiên tiến, như tưới khô xen kẽ, giảm giống/phân bón, nhằm giảm thiểu khí nhà kính, đồng thời giảm chi phí, tăng lợi nhuận và chất lượng gạo), với quy mô 20 ha.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu và bà con nông dân đã trực tiếp tham quan thực tế cánh đồng và thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện. Mô hình triển khai trong vụ đông xuân 2025 - 2026 tại HTX nông nghiệp Phú Gia bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, lúa tại mô hình sinh trưởng khỏe mạnh, ít sâu bệnh và hứa hẹn năng suất cao hơn so với phương thức canh tác cũ.

Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật giúp bà con tiết kiệm đáng kể chi phí giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao chất lượng hạt gạo, kết hợp với quản lý nước hợp lý và xử lý rơm rạ sau thu hoạch đã góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, giúp cải tạo đất và hạn chế ô nhiễm môi trường; mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người dân, đòng thời khẳng định vị thế của nông nghiệp trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Thành công của mô hình sẽ được nhân rộng trên địa bàn xã, trong thời gian tới.