Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố

HNN.VN - Chiều 16/4, Hội Chăn nuôi Thú y thành phố phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y (CNTY) tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội chăn nuôi Việt Nam và 10 năm ngày thành lập Chi cục CNTY thành phố Huế.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Chi cục CNTY thành phố khẳng định, sau 10 năm xây dựng và phát triển, Chi cục CNTY thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, là giai đoạn bứt phá để khẳng định vị thế mới của đơn vị. Trong bối cảnh ngày nay, ngành CNTY đứng trước những yêu cầu mới cấp thiết hơn. Chăn nuôi giờ đây không chỉ đơn thuần là phát triển kinh tế, mà còn đáp ứng hài hòa các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường đô thị, an toàn thực phẩm và phục vụ phát triển du lịch bền vững.

Theo đó, ngành CNTY đề ra nhiệm vụ, các nhóm giải pháp trong giai đoạn mới như: Siết chặt quy hoạch và hình thức chăn nuôi, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 3 - 4%, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng chung của thành phố đạt mức hai con số. Trong đó, ưu tiên phát triển các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi trang trại quy mô vừa và lớn. Áp dụng công nghệ khép kín để kiểm soát triệt để dịch bệnh và môi trường, có lộ trình giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ tại các khu dân cư nhằm hạn chế ô nhiễm. Tập trung phục tráng và xây dựng thương hiệu cho các giống vật nuôi bản địa như gà kiến Huế, vịt cỏ, lợn bản, bò vàng, hình thành các chuỗi cung ứng sản phẩm đặc sản chất lượng cao để phục vụ phân khúc ẩm thực cao cấp cho ngành du lịch của Cố đô.

Đồng thời, hiện đại hóa hạ tầng thú y và kiểm soát giết mổ, phấn đấu xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung hiện đại, đa dụng, với mục tiêu 100% sản phẩm động vật trên thị trường đều được kiểm soát và đóng dấu vệ sinh thú y, đảm bảo an toàn thực phẩm xuyên suốt từ lò mổ đến người tiêu dùng.

Dịp này, 1 tập thể và 4 cá nhân trong ngành CNTY được các cấp khen thưởng về thành tích tốt trong lĩnh vực công tác.

Bá Trí
