Nhiều giống lúa mới cho năng suất và chất lượng vượt trội

HNN.VN - Công tác khảo nghiệm các giống lúa mới để thay thế giống lúa có biểu hiện thoái hoá trong sản xuất được các cơ quan chuyên môn, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế quan tâm. Nhiều giống lúa mới đã được khảo nghiệm, sản xuất có kết quả và bổ sung vào cơ cấu giống, góp phần đa dạng hóa bộ giống của thành phố. Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh tại hội nghị đầu bờ đánh giá khảo nghiệm diện hẹp các giống lúa mới vụ đông xuân 2025 - 2026 được tổ chức ngày 20/4 tại Trung tâm Nghiên cứu sản xuất giống cây trồng Nam Vinh (TP. Huế).

Khảo nghiệm các giống lúa mới vụ đông xuân 2025 - 2026 trong ngày 20/4

Theo đó, trong vụ đông xuân 2025 - 2026, công ty đã đưa vào khảo nghiệm 16 giống lúa, gồm 7 giống đã qua khảo nghiệm 2 - 3 vụ, 7 giống mới triển vọng và 2 giống đối chứng là Khang Dân 18 và HT1. Kết quả bước đầu cho thấy, nhóm giống ngắn ngày năng suất có thời gian sinh trưởng từ 115 - 118 ngày, năng suất dự kiến đạt 64 - 74 tạ/ha. Một số giống như HG502, HG507, HG526, HG531, HG535 cho năng suất vượt đối chứng. Nổi bật là giống lúa HG500, có thời gian sinh trưởng ngắn, cây thấp, tỷ lệ lép hạt thấp; HG502 và HG507 có dạng hình đẹp, năng suất ổn định, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt…

Cùng với đó, nhóm giống ngắn ngày chất lượng có thời gian sinh trưởng 115 - 126 ngày, năng suất đạt 66 - 70 tạ/ha. Các giống HG432, HG480, JAPO 18 cho năng suất cao hơn đối chứng HT1. Trong đó, HG432 và HG480 được đánh giá cao nhờ chất lượng gạo tốt, cơm ngon, khả năng thích ứng và chống chịu tốt.

Ngoài ra, trong vụ đông xuân này, công ty còn triển khai khảo nghiệm diện rộng một số giống lúa, trong đó 2 giống lúa HG479, HG383 đã qua các mô hình sản xuất ở các địa phương nhiều vùng đất khác nhau, có nhiều ưu việt nổi trội, cứng cây, khả năng chống đổ ngã và sâu bệnh tốt chịu được nắng nóng, năng suất đạt 75 - 80 tạ/ ha, chất lượng gạo đẹp; trong khi HG382 và HG439 chưa thể hiện rõ ưu thế.

 Kết quả khảo nghiệm cho thấy các giống lúa như HG502, HG507, HG526, HG531, HG535 cho năng suất vượt đối chứng

Từ kết quả khảo nghiệm diện hẹp, ông Đặng Văn Chung, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục bố trí khảo nghiệm trong vụ hè thu 2026. Cụ thể, nhóm giống ngắn ngày năng suất gồm 6 giống: HG500, HG502, HG507, HG526, HG531, HG535; nhóm giống ngắn ngày chất lượng gồm 6 giống: HG464, HG475, HG480, HG487, HG517 và JAPO 18.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Anh đánh giá cao kết quả khảo nghiệm của công ty trong các vụ sản xuất vừa qua. Nhờ đó đã cung ứng cho sản xuất lúa trên địa bàn những giống tốt như: HG12, HG244… đưa vào diện tích sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026 khoảng 2.920 ha, với giống lúa HG244; khoảng 3.130 ha, với giống lúa HG12.

Theo ông Lê Văn Anh, sở cũng đã thống nhất và đề nghị tiếp tục khảo nghiệm 12 giống lúa trong vụ hè thu 2026, mở rộng đánh giá các giống triển vọng như HG432, HG479 và tổ chức sản xuất thử nghiệm giống HG470. Những định hướng này nhằm lựa chọn giống lúa phù hợp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Bá Trí - Công Bằng
